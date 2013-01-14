Додано: Вів 27 лис, 2018 21:15

detroytred

А вот почему каждый Шариков считает себя профессором Преображенским ?.

Напустили конспирологии, мол, только вы один знаете в чём смысл происходящего. Мол, 95% видят кричащего Ляшка, а вы один знаете, что за этим стоит.

А то, что Ляшко проголосовал за введение ВП я прочитал на сайте Верховной Рады ещё вчера. А вы это не прочитали вчера и теперь опять пишите много текста.

Ведь вам же результат разговора не важен. Вам важен сам факт разговора, "а поговорить". То есть потрындеть.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах