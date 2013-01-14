Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Как Ляшко от своих, от ювт и пр. требовал у спикера сначала консультаций с през-том!!! Зачем? Просто проголосовал бы против)
Я ж казав про вилку. Проголосувати за президентський варіант не може, проголосувати проти не може. Що робити? Здвинути приціл, щоб вилка щезла. При чому тут Меркель? Та просто поруч проходила, сумніваюсь, що вона взагалі Ляшка знала, чи щось казала Порошенко про строки чи області.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Щоб не дати використовувати воєнний стан для зриву виборів, ми наполягаємо на прийнятті цілого ряду рішень", - наголосив О.Ляшко на засіданні фракції у понеділок, повідомляють у прес-службі політика.
Зокрема, він запропонував ухвалити ввести воєнний стан на 30 діб, а не на 60, призначити вибори на 31 березня 2019 року, не обмежувати політичні права громадян та розірвати дипломатичні відносини з Росією.
Щоб не було узурпації - 30 днів, щоб не давили ватоканали і мітинги в Києві - прикордонні області. Щезла вилка - з'явились голоси.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
detroytred А вот почему каждый Шариков считает себя профессором Преображенским ?. Напустили конспирологии, мол, только вы один знаете в чём смысл происходящего. Мол, 95% видят кричащего Ляшка, а вы один знаете, что за этим стоит. А то, что Ляшко проголосовал за введение ВП я прочитал на сайте Верховной Рады ещё вчера. А вы это не прочитали вчера и теперь опять пишите много текста. Ведь вам же результат разговора не важен. Вам важен сам факт разговора, "а поговорить". То есть потрындеть.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах