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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 40704071407240734074>
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:13

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Как Ляшко от своих, от ювт и пр. требовал у спикера сначала консультаций с през-том!!!
Зачем?
Просто проголосовал бы против)

Я ж казав про вилку. Проголосувати за президентський варіант не може, проголосувати проти не може. Що робити? Здвинути приціл, щоб вилка щезла. При чому тут Меркель? Та просто поруч проходила, сумніваюсь, що вона взагалі Ляшка знала, чи щось казала Порошенко про строки чи області.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:42

  Starikan написав:https://www.bbc.com/russian/features-46343093

Насколько я понял, если немного утрировать, общепринятых законов, регулирующих прохождение Керченского пролива, более не существует. Их устанавливает рашка в одностороннем порядке.


У меня подозрения, что русский раздел БиБиСи никем из англичан не контролируется, поэтому там такой себе филиал кисельТВ. :|
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:53

  Sommer написав:
  Starikan написав:https://www.bbc.com/russian/features-46343093

Насколько я понял, если немного утрировать, общепринятых законов, регулирующих прохождение Керченского пролива, более не существует. Их устанавливает рашка в одностороннем порядке.


У меня подозрения, что русский раздел БиБиСи никем из англичан не контролируется, поэтому там такой себе филиал кисельТВ. :|


У англичан в принципе не принято контролировать прессу.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:02

  freeze написав:
  Sommer написав:
  Starikan написав:https://www.bbc.com/russian/features-46343093

Насколько я понял, если немного утрировать, общепринятых законов, регулирующих прохождение Керченского пролива, более не существует. Их устанавливает рашка в одностороннем порядке.


У меня подозрения, что русский раздел БиБиСи никем из англичан не контролируется, поэтому там такой себе филиал кисельТВ. :|


У англичан в принципе не принято контролировать прессу.


Есть такое понятие - фактчекинг. В английском разделе он присутствует, в российском - очень слабо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:59

lapay
Может. Даже больше - проголосовал бы и Ляшко и пр. (дали б голоса, как милые).
Но Ляшко и Ко с этого неотвратимого)) события желали поиметь дивиденды.

И не шел им никто на встречу.
От них не было требований об уменьшении срока и областях.

Главное -- по данному моменту (ВП хоть в каком виде в развив. стране, зависящей от) ляшки и ко никто и зовут их никак.
Но урвать свой кусочек (постоять рядом, покричать) их права не лишают.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:И не шел им никто на встречу.
От них не было требований об уменьшении срока и областях.

https://ua.interfax.com.ua/news/electio ... 48259.html
Щоб не дати використовувати воєнний стан для зриву виборів, ми наполягаємо на прийнятті цілого ряду рішень", - наголосив О.Ляшко на засіданні фракції у понеділок, повідомляють у прес-службі політика.

Зокрема, він запропонував ухвалити ввести воєнний стан на 30 діб, а не на 60, призначити вибори на 31 березня 2019 року, не обмежувати політичні права громадян та розірвати дипломатичні відносини з Росією.


Щоб не було узурпації - 30 днів, щоб не давили ватоканали і мітинги в Києві - прикордонні області.
Щезла вилка - з'явились голоси.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:15

detroytred
А вот почему каждый Шариков считает себя профессором Преображенским ?.
Напустили конспирологии, мол, только вы один знаете в чём смысл происходящего. Мол, 95% видят кричащего Ляшка, а вы один знаете, что за этим стоит.
А то, что Ляшко проголосовал за введение ВП я прочитал на сайте Верховной Рады ещё вчера. А вы это не прочитали вчера и теперь опять пишите много текста.
Ведь вам же результат разговора не важен. Вам важен сам факт разговора, "а поговорить". То есть потрындеть.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:18

lapay
Да, согласен. Не заметил. Требования от Ляшка были.

Но президент и спикер уверенно собирались начинать заседение без обговорення хотелок Ляшко и Ко.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:28

Пока несколько удивляет реакция западных друзей - все говорят про сдержанность и тд.
Может еще не подумали как правильно реагировать?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:30

pesikot
Опять лжете.
То, что радикалы дали голоса было известно мне сразу же.

Я не знал, ошибся только в наличии требований. О чем меня и поправил коллега lapay.

Опять солгали о *только вы один знаете*. Я слушаю и опираюсь на мнение других. Жебривський знает поболее 95% ... обывателей.

Хотя свою ложь *только с собой* Вы пока не превзошли.
Дерзайте дальше.

Но не тупите! Форум - это площадка именно для поговорить.
Не нравится участник - не *трындите*))
detroytred
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