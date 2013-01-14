Сорри!
Какой песикот?!
Шариков, шариков в чистом виде)))
Точнее в худшем варианте.
Тот, хоть Каутского пытался читать. Для дискуссии и увеличения знаний.
А Вы только лаете и лжете.
И всё.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:35
Сорри!
Какой песикот?!
Шариков, шариков в чистом виде)))
Точнее в худшем варианте.
Тот, хоть Каутского пытался читать. Для дискуссии и увеличения знаний.
А Вы только лаете и лжете.
И всё.
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:37
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Если Россия не освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков, то США могут ввести против нее новые санкции, заявил на брифинге в Вашингтоне председатель международного комитета палаты представителей американского конгресса, республиканец Эд Ройс, передает корреспондент РБК.
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:48
Я нечетко выразился, хотел сказать европейских друзей.
С Америкой там всё более-менее ясно как будут действовать, добавят с десяток организаций и с десяток физических лиц к санкциям.
Моряков не освободят, кто следит за психологическими действиями путина, это не реально, он не может показать слабость своему электорату, даже в мелочах.
Потом поменяют после судов, в первую очередь рядовой состав, в последнюю очередь двух сотрудников СБУ. Если будет новый президент, может просто амнистирует в качестве жеста типа доброй воли и налаживания отношений.
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:49
detroytred
врёте як сивый мерин.
Забывая, что врали ранее и что врёте сейчас.
Теперь вы знаете, як Ляшко голосовал. Когда я вам об этом сказал.
До этого - вы молчали об этом факте. Напуская дыму, мол, вы один знаете как оно происходит на самом деле.
И не надо становится в позу "а где я это сказал". Напрягите вашу память, перечитайте свои посты.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:49
Да, Шариков, я указываю на ещё одну Вашу ложь.
В дискуссиисегодня, где я поблагодарил коллегу Старикана за поданную им сегодня информацию, непосредственно подтверждающую моё мнение , писать, что мне не важен результат разговора - это, извиняюсь, опять тупая ложь.
Как о *только с собой разговариваете*.
Не понимаю ... как так можно ... или от природы глупы.
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:52
Вам больше нравится тут под Путина ложится, чем уезжать в Россию.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:55
detroytred
Страдаем амнезией уже ?
И врём, врём
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:57
Откуда вы знаете, что мне больше нравится куда ложится, я с вами не спал.
В России я не был лет 25, если количество Швондеров здесь превысит разумные пределы, надо будет действительно подумать над вопросом перемещения.
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:59
Шариков, не тупите.
276 голов. По всем каналам в студиях о том, что противники дали голоса.
Когда я писал, что Ляшко такое заявляет и ему ничего ... то подумайте почему - ответ очевиден.
То, что радикалы часто давали голоса власти, тоже многократно и давно поднималось во многих аналитич. передачах.
Молчал об *этом факте* -- как доказательство того, что не знал?
Да я о многом молчу...
Ну не притягивайте за уши ложь.
Ловит мою утреннюю цитату:
* И становится занятно смотреть на .. Ляшка (голосящего вчера в Раде такое..., чего стоит фраза - *Порошенко принёс войну в каждый дом* -- это не просто необоснованная критика вклады, это полный ... -- и ничего)))
И 276 голосов за)))
А чего стоит требование сначала консультация с президентом ...*
И по буквам осильте смысл.
Где ключевые -- 276)) и *сначала*.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:01
Понятно...
Кроме голословного *врем, врем* - Шариков аргументированно изложить не может.
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