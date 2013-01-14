Додано: Вів 27 лис, 2018 21:49

detroytred

врёте як сивый мерин.

Забывая, что врали ранее и что врёте сейчас.

Теперь вы знаете, як Ляшко голосовал. Когда я вам об этом сказал.

До этого - вы молчали об этом факте. Напуская дыму, мол, вы один знаете как оно происходит на самом деле.

И не надо становится в позу "а где я это сказал". Напрягите вашу память, перечитайте свои посты.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах