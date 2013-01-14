|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:01
freeze написав:
Откуда вы знаете, что мне больше нравится куда ложится, я с вами не спал.
В России я не был лет 25, если количество Швондеров здесь превысит разумные пределы, надо будет действительно подумать над вопросом перемещения.
Да Боже збав с вами спать
Только Швондеров уже много у нас
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1782
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:04
pesikot написав: freeze написав:
Откуда вы знаете, что мне больше нравится куда ложится, я с вами не спал.
В России я не был лет 25, если количество Швондеров здесь превысит разумные пределы, надо будет действительно подумать над вопросом перемещения.
Да Боже збав с вами спать
Только Швондеров уже много у нас
Швондеров много, печаль, это огорчает, нам с вами интеллигентным людям становится непросто сейчас.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8657
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2496 раз.
- Подякували: 3485 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|14378
|
|
|183
|82034
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5341
|
|