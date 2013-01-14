Да Боже збав с вами спать
Только Швондеров уже много у нас
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:01
Да Боже збав с вами спать
Только Швондеров уже много у нас
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:04
Швондеров много, печаль, это огорчает, нам с вами интеллигентным людям становится непросто сейчас.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:06
detroytred
Опять написали столько, что впору спросить "кто на ком стоял?".
Научитесь свои мысли излагать, а не напускать конспирологии.
Научитесь свои фразы не подменять, после того, как вам же указали на ваши проколы.
Научитесь понимать то, что написано вам.
И снимите фуражку, а то на извилины давит
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 27 лис, 2018 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:07
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Європа як США, буде плентатись позаду.
Амністувати може і цей, якщо Трамп попросить. Він в курсі подій. Тут від нас мало що залежить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:10
Прогресс!!!
Шариков вместо тупой лжи начал рекомендации раздавать.
Правда, глупые..
Я в Вашем шариковском формате (ложь и ложь с выпадами в адрес оппонентов вместо мнения по предмету обсуждения) не умею. И не буду.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:12
«Ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа, и я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей», - заявил он.
Подробности читайте на УНИАН:
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:15
Шариков, я Вам свою цитату от 09.47 привёл. Цитату. А Вы о какой-то подмене фраз.
Ошейник снимете, *на извилины давит*.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:16
Вы назвали меня Шариковым ? аргументы приведите, иначе - ложь
И приведите аргументы моей тупости, иначе - ложь
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:23
Во как))
Доказательство тупости -- на страницах, где мои диалоги - ложь о *только сам с собой разговаривате*;
- на странице с благодарностью Старикану за (см. выше* ) ложь *не важен результат разговора*.
Куда уж тупее лгать-то?!
Аргументировать такому тупому почему его называют Шариковым после его обращения треуголкин и пр.?))
Не подтверждайте свою тупость.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:26
Исправлю *на странице* на - страницах в день, где...
А то ещё Шариков в ложь укажет))
Кажется, я хотел не тратить время на таких...
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