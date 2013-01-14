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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4071407240734074
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:01

  freeze написав:
Откуда вы знаете, что мне больше нравится куда ложится, я с вами не спал.
В России я не был лет 25, если количество Швондеров здесь превысит разумные пределы, надо будет действительно подумать над вопросом перемещения.

Да Боже збав с вами спать :lol:
Только Швондеров уже много у нас
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:04

  pesikot написав:
  freeze написав:
Откуда вы знаете, что мне больше нравится куда ложится, я с вами не спал.
В России я не был лет 25, если количество Швондеров здесь превысит разумные пределы, надо будет действительно подумать над вопросом перемещения.

Да Боже збав с вами спать :lol:
Только Швондеров уже много у нас


Швондеров много, печаль, это огорчает, нам с вами интеллигентным людям становится непросто сейчас.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:06

detroytred
Опять написали столько, что впору спросить "кто на ком стоял?".
Научитесь свои мысли излагать, а не напускать конспирологии.
Научитесь свои фразы не подменять, после того, как вам же указали на ваши проколы.
Научитесь понимать то, что написано вам.
И снимите фуражку, а то на извилины давит :-)
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 27 лис, 2018 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:07

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Я нечетко выразился, хотел сказать европейских друзей.
С Америкой там всё более-менее ясно как будут действовать, добавят с десяток организаций и с десяток физических лиц к санкциям.

Європа як США, буде плентатись позаду.
  freeze написав:Моряков не освободят, кто следит за психологическими действиями путина, это не реально, он не может показать слабость своему электорату, даже в мелочах.
Потом поменяют после судов, в первую очередь рядовой состав, в последнюю очередь двух сотрудников СБУ. Если будет новый президент, может просто амнистирует в качестве жеста типа доброй воли и налаживания отношений.

Амністувати може і цей, якщо Трамп попросить. Він в курсі подій. Тут від нас мало що залежить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:10

Прогресс!!!
Шариков вместо тупой лжи начал рекомендации раздавать.
Правда, глупые..

Я в Вашем шариковском формате (ложь и ложь с выпадами в адрес оппонентов вместо мнения по предмету обсуждения) не умею. И не буду.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:12

  freeze написав:
Моряков не освободят, кто следит за психологическими действиями путина, это не реально, он не может показать слабость своему электорату, даже в мелочах.
Потом поменяют после судов, в первую очередь рядовой состав, в последнюю очередь двух сотрудников СБУ. Если будет новый президент, может просто амнистирует в качестве жеста типа доброй воли и налаживания отношений.


«Ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа, и я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей», - заявил он.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10355004 ... tveta.html
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:15

Шариков, я Вам свою цитату от 09.47 привёл. Цитату. А Вы о какой-то подмене фраз.

Ошейник снимете, *на извилины давит*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:16

  detroytred написав:Прогресс!!!
Шариков вместо тупой лжи начал рекомендации раздавать.
Правда, глупые..

Я в Вашем шариковском формате (ложь и ложь с выпадами в адрес оппонентов вместо мнения по предмету обсуждения) не умею. И не буду.

Вы назвали меня Шариковым ? аргументы приведите, иначе - ложь :)
И приведите аргументы моей тупости, иначе - ложь
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:23

Во как))
Доказательство тупости -- на страницах, где мои диалоги - ложь о *только сам с собой разговаривате*;
- на странице с благодарностью Старикану за (см. выше* ) ложь *не важен результат разговора*.

Куда уж тупее лгать-то?!

Аргументировать такому тупому почему его называют Шариковым после его обращения треуголкин и пр.?))
Не подтверждайте свою тупость.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:26

Исправлю *на странице* на - страницах в день, где...

А то ещё Шариков в ложь укажет))

Кажется, я хотел не тратить время на таких...
detroytred
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