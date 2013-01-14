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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4073407440754076>
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:25

  freeze написав:Пока несколько удивляет реакция западных друзей - все говорят про сдержанность и тд.
Может еще не подумали как правильно реагировать?

В принципе это практически совпадает с их стандартной реакцией, скажем, на действия Израиля в ответ на ракетные обстрелы из Газы или Ливана.
При этом они стараются, с одной стороны, не задеть Израиль, а с другой понимают, что с арабами ссориться - себе дороже.

Здесь то же самое, с небольшим :D отличием - Израиль может защитить себя сам (не без военной помощи США, разумеется) и послать умиротворителей подальше, а мы, видимо, от меркелей услышим строгий окрик "не дразните медведя".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:46

* Зі свого боку Ердоган засудив російську агресію.
Співрозмовники домовилися, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі (Аргентина) на саміті G20.*
https://m.gordonua.com/ukr/news/politic ... 40127.html

* Німеччина і Франція виступають проти посилення антиросійських санкцій через акт агресії РФ щодо українських військових кораблів у Керченській протоці. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.*
https://m.gordonua.com/ukr/news/crimea/ ... 40130.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:38

https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 2kAC3ax8aA

"Цель военного положения – показать, что противник заплатит очень высокую цену, если решит напасть на нас. Это будет словно холодный душ, чтобы остановить сумасшедших, которые планируют атаковать Украину. И если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий достигнута".
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:47

  detroytred написав: * Німеччина і Франція виступають проти посилення антиросійських санкцій через акт агресії РФ щодо українських військових кораблів у Керченській протоці. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.*
https://m.gordonua.com/ukr/news/crimea/ ... 40130.html

Вот-вот.
Они считают нас "провокаторами, которые нарушили хрупкий мир в регионе".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Starikan написав:Они считают нас "провокаторами, которые нарушили хрупкий мир в регионе".

Вони б так і сказали. Вони просто не хочуть війни, втрачати свої гроші. Тому завжди кажуть про перемовини. Так було на Майдані, на Донбасі, так є зараз, і буде завжди, коли конфлікт тільки починається.
Це США нема чого втрачати, тому в них риторика більш войовнича, навіть зустріч Трампа з Путіним можуть відмінити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:56

Старикан
Вот таких бы хлопцев в керивництво ЕС!
Всё чётко и по полочкам:
https://news.finance.ua/ua/news/-/43939 ... yj-potik-2
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:58

  detroytred написав:И если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий достигнута


Как всё просто, просто молодца, глядишь в июне 2014 года ввел бы Порошенко военное положение и ОРДЛО бы не было по его логике.
Вы там осторожней со ссылками на Ютуб, может это раша-помойка, вечерком песикот зайдет нам прояснит.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:10

  Starikan написав:
  detroytred написав: * Німеччина і Франція виступають проти посилення антиросійських санкцій через акт агресії РФ щодо українських військових кораблів у Керченській протоці. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.*
https://m.gordonua.com/ukr/news/crimea/ ... 40130.html

Вот-вот.
Они считают нас "провокаторами, которые нарушили хрупкий мир в регионе".


хором

Путин связал «провокацию» в Керченском проливе с выборами президента Украины

Владимир Путин: «Киеву всё сходит с рук. Если они потребуют младенцев на завтрак — им, наверное, подадут»

https://tvrain.ru/teleshow/videooftheda ... uk-475986/
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:16

freeze
Да у этого шарикова только одно - *вывсеврете*. И мизер участия в обсуждениях. Я не буду уже ему даже объяснять его глупость и ложь. Считаю наобъяснялся достаточно.
Этот персонаж после игнорирования многократных моих просьб об аргументации вчера имел наглость обратиться с такой просьбой ко мне. А я ещё и бросился объяснять))

Или чего стоит только просьба аргументирования обращения к нему *Шариков* после его - * красномордый*.
Там беспросветная ...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:22

lapay
Немцы и французы могли хотя бы с освобождением моряков посуетиться, посильнее надавить.
detroytred
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