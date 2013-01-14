Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Пока несколько удивляет реакция западных друзей - все говорят про сдержанность и тд. Может еще не подумали как правильно реагировать?
В принципе это практически совпадает с их стандартной реакцией, скажем, на действия Израиля в ответ на ракетные обстрелы из Газы или Ливана. При этом они стараются, с одной стороны, не задеть Израиль, а с другой понимают, что с арабами ссориться - себе дороже.
Здесь то же самое, с небольшим отличием - Израиль может защитить себя сам (не без военной помощи США, разумеется) и послать умиротворителей подальше, а мы, видимо, от меркелей услышим строгий окрик "не дразните медведя".
"Цель военного положения – показать, что противник заплатит очень высокую цену, если решит напасть на нас. Это будет словно холодный душ, чтобы остановить сумасшедших, которые планируют атаковать Украину. И если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий достигнута".
detroytred написав: * Німеччина і Франція виступають проти посилення антиросійських санкцій через акт агресії РФ щодо українських військових кораблів у Керченській протоці. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.* https://m.gordonua.com/ukr/news/crimea/ ... 40130.html
Вот-вот. Они считают нас "провокаторами, которые нарушили хрупкий мир в регионе".
Starikan написав:Они считают нас "провокаторами, которые нарушили хрупкий мир в регионе".
Вони б так і сказали. Вони просто не хочуть війни, втрачати свої гроші. Тому завжди кажуть про перемовини. Так було на Майдані, на Донбасі, так є зараз, і буде завжди, коли конфлікт тільки починається. Це США нема чого втрачати, тому в них риторика більш войовнича, навіть зустріч Трампа з Путіним можуть відмінити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
detroytred написав:И если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий достигнута
Как всё просто, просто молодца, глядишь в июне 2014 года ввел бы Порошенко военное положение и ОРДЛО бы не было по его логике. Вы там осторожней со ссылками на Ютуб, может это раша-помойка, вечерком песикот зайдет нам прояснит.
detroytred написав: * Німеччина і Франція виступають проти посилення антиросійських санкцій через акт агресії РФ щодо українських військових кораблів у Керченській протоці. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.* https://m.gordonua.com/ukr/news/crimea/ ... 40130.html
Вот-вот. Они считают нас "провокаторами, которые нарушили хрупкий мир в регионе".
хором
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freeze Да у этого шарикова только одно - *вывсеврете*. И мизер участия в обсуждениях. Я не буду уже ему даже объяснять его глупость и ложь. Считаю наобъяснялся достаточно. Этот персонаж после игнорирования многократных моих просьб об аргументации вчера имел наглость обратиться с такой просьбой ко мне. А я ещё и бросился объяснять))
Или чего стоит только просьба аргументирования обращения к нему *Шариков* после его - * красномордый*. Там беспросветная ...