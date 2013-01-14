Меркель просила, результат нульовий. Очевидно, що далі потрібні санкції, а рейтинги і так не дуже.
Особисто я ще в дев'яності зрозумів, що в нас є тільки один союзник - США.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:27
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Меркель просила, результат нульовий. Очевидно, що далі потрібні санкції, а рейтинги і так не дуже.
Особисто я ще в дев'яності зрозумів, що в нас є тільки один союзник - США.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:33
Знайшли кого слухати - Вовочка збреше, і оком не змигне.
Не попереджали їх. Є наше звернення до іспанського диспечера з приводу "закритої" зони поблизу моста. Він нічого не підтвердив.
Не пустили - то таке, але для чого було стріляти, коли вже розвернули човни? Очевидно - щоб захопити заручників. Бандитська держава, ще з 1917 року, тим більше гебня у влади.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:40
freeze
Тем не менее лучше поздно, чем никогда. *Тренировка* ВП уже давно созрела-перезрела. Колоссальнейший объём работ будет проведён вне поля зрения пересичного.
По крайней мере ДОЛЖЕН быть проведён, раз уж наконец-то решились.
В этом плане власти в данный момент не просто молодцы, а супермолодцы. Пусть и по причине совпадения интересов личных с государственными.
Но именно так и должно быть для госслужащего - рост своих благ через рост государственных.
То есть лучше стране, лучше и себе.
А не главное лишь бы себе во благо.
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:42
Вову грамотно развели, он попал в многоходовочку и на растяжечку, и по понятиям питерского пацана поступить по-другому не мог, хотя может и понимал, что это пойдет ему во вред. Вы знаете, что если вора в законе кто-то пошлет, может даже на улице и не очень со зла, вор в законе должен наказать обидчика или его уже не будут считать вором в законе.
Аплодирую нашему СБУ, на пятом году войны наконец - блестящая операция. Похоже и встреча с Трампом сорвется.
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