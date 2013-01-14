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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4073407440754076
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:27

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Немцы и французы могли хотя бы с освобождением моряков посуетиться, посильнее надавить.

Меркель просила, результат нульовий. Очевидно, що далі потрібні санкції, а рейтинги і так не дуже.
Особисто я ще в дев'яності зрозумів, що в нас є тільки один союзник - США. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:33

  19yuriy91 написав:
Путин связал «провокацию» в Керченском проливе с выборами президента Украины

Владимир Путин: «Киеву всё сходит с рук. Если они потребуют младенцев на завтрак — им, наверное, подадут»

https://tvrain.ru/teleshow/videooftheda ... uk-475986/

Знайшли кого слухати - Вовочка збреше, і оком не змигне.
Не попереджали їх. Є наше звернення до іспанського диспечера з приводу "закритої" зони поблизу моста. Він нічого не підтвердив.
Не пустили - то таке, але для чого було стріляти, коли вже розвернули човни? Очевидно - щоб захопити заручників. Бандитська держава, ще з 1917 року, тим більше гебня у влади.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:40

freeze
Тем не менее лучше поздно, чем никогда. *Тренировка* ВП уже давно созрела-перезрела. Колоссальнейший объём работ будет проведён вне поля зрения пересичного.
По крайней мере ДОЛЖЕН быть проведён, раз уж наконец-то решились.

В этом плане власти в данный момент не просто молодцы, а супермолодцы. Пусть и по причине совпадения интересов личных с государственными.
Но именно так и должно быть для госслужащего - рост своих благ через рост государственных.
То есть лучше стране, лучше и себе.
А не главное лишь бы себе во благо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:42

  lapay написав:Не пустили - то таке, але для чого було стріляти, коли вже розвернули човни?


Вову грамотно развели, он попал в многоходовочку и на растяжечку, и по понятиям питерского пацана поступить по-другому не мог, хотя может и понимал, что это пойдет ему во вред. Вы знаете, что если вора в законе кто-то пошлет, может даже на улице и не очень со зла, вор в законе должен наказать обидчика или его уже не будут считать вором в законе.
Аплодирую нашему СБУ, на пятом году войны наконец - блестящая операция. Похоже и встреча с Трампом сорвется.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:52

  detroytred написав:Старикан
Вот таких бы хлопцев в керивництво ЕС!
Всё чётко и по полочкам:
https://news.finance.ua/ua/news/-/43939 ... yj-potik-2

Керивництво ЕС - это не поляки (или кто он там?), а Союз угля и стали.
До Брекзита в ЕС был хоть мощный противовес - британцы.

Вообще Европа закусила удила (Потоки, Иран,...).
Когда же их рыжий черт на место поставит? Вспоминаю 1956 год, когда Штаты гаркнули на Англию-Францию-Израиль, те поджали хвосты и убрались из Суэца. Или как во время 2МВ госсекретарь командовал латиносам, кому объявлять войну Адольфу, а кому не надо. Где же этот обещанный great again?
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 28 лис, 2018 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:00

Старикан
У немцев такая же, как у нас раньше политика))
На двух стульях хотят. И нашим, и Вашим.
Хватит ли силенок усидеть?!
Хот ведь они должны понимать, что им, как нам ближе Европа, так им ближе Британия и Штаты.
То есть при кризисе (исчерпании ресурсов-возможностей сидеть на двух стульях) они неизбежно примкнут к ним.
Надеются усидеть...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:28

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Вову грамотно развели, он попал в многоходовочку и на растяжечку, и по понятиям питерского пацана поступить по-другому не мог, хотя может и понимал, что это пойдет ему во вред.

Та він себе себе розвів, як вже не раз було.
Хотів заблокувати Азовське море, а наші послали туди військові човни. Перший раз пропустив. Потім зрозумів, що так і контроль можна втратити.
Став косити під дурника - ніхто не звертався, нічого не знаємо, провокація - все як завжди. Я так розумію, що човни вони з самого початку вирішили захопити. Для виховного моменту, так би мовити, ну і для заручників.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:37

  detroytred написав:Старикан
У немцев такая же, как у нас раньше политика))
На двух стульях хотят. И нашим, и Вашим.
Хватит ли силенок усидеть?!
Хот ведь они должны понимать, что им, как нам ближе Европа, так им ближе Британия и Штаты.
То есть при кризисе (исчерпании ресурсов-возможностей сидеть на двух стульях) они неизбежно примкнут к ним.
Надеются усидеть...

У них большой опыт.
Вилли Брандт еще полвека назад целовался с Косыгиным (я еще смутно помню, как его в бытность бургомистром Зап.Берлина поносили в советской прессе).
Уже и Венгрия была, и Чехословакия.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:39

  lapay написав:
  freeze написав:Вову грамотно развели, он попал в многоходовочку и на растяжечку, и по понятиям питерского пацана поступить по-другому не мог, хотя может и понимал, что это пойдет ему во вред.
Та він себе себе розвів, як вже не раз було.
Хотів заблокувати Азовське море, а наші послали туди військові човни. Перший раз пропустив. Потім зрозумів, що так і контроль можна втратити.
Став косити під дурника - ніхто не звертався, нічого не знаємо, провокація - все як завжди. Я так розумію, що човни вони з самого початку вирішили захопити. Для виховного моменту, так би мовити, ну і для заручників.

Так в чем развод?
Корабли и заложники захвачены, блокада никуда не делась, европейские бизнес-партнеры одобрили.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:51

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Starikan написав:Корабли и заложники захвачены, блокада никуда не делась, европейские бизнес-партнеры одобрили.

Прямо так і сказали - молодець, Вовочка, роби так і далі? Якщо не відпустить людей, нові санкції неминучі, в тому числі і європейські. Трамп може використати цей прокол для блокади ПП2.
Вова не змінюється, Вова поганий, Вові треба дати по сраці. І дадуть, терпець не вічний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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