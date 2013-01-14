Додано: Сер 28 лис, 2018 16:40

freeze

Тем не менее лучше поздно, чем никогда. *Тренировка* ВП уже давно созрела-перезрела. Колоссальнейший объём работ будет проведён вне поля зрения пересичного.

По крайней мере ДОЛЖЕН быть проведён, раз уж наконец-то решились.



В этом плане власти в данный момент не просто молодцы, а супермолодцы. Пусть и по причине совпадения интересов личных с государственными.

Но именно так и должно быть для госслужащего - рост своих благ через рост государственных.

То есть лучше стране, лучше и себе.

А не главное лишь бы себе во благо.