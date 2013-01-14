Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Корабли и заложники захвачены, блокада никуда не делась, европейские бизнес-партнеры одобрили.
Прямо так і сказали - молодець, Вовочка, роби так і далі? Якщо не відпустить людей, нові санкції неминучі, в тому числі і європейські.
Нет, просто сказали: разбирайтесь сами. Франция и Германия выступили против новых санкций (Волкера, надо полагать, послали далеко и прямо).
Трамп може використати цей прокол для блокади ПП2. Вова не змінюється, Вова поганий, Вові треба дати по сраці. І дадуть, терпець не вічний.
Может, использует, может, и нет. А зачем это ему, собственно? всё равно он не сможет скомпенсировать газопровод танкерными перевозками своего СГ и захватить рынок.
Ладно, я в предыдущих постах привел уже аргументы, повторять не буду. Кратко: Европе нужно российское сырье, инвестиции, да и рынок (он, конечно, относительно невелик, но в эпоху перепроизводства и им нельзя брезговать). Заместить им это нечем.
Starikan написав:Нет, просто сказали: разбирайтесь сами. Франция и Германия выступили против новых санкций (Волкера, надо полагать, послали далеко и прямо).
Немного боком вылезло дело якобы погибшего Бабченко. Тогда сразу бросились выражать соболезнование и осуждение, сейчас подумали, что торопиться не надо. По крайней мере председатель парламента Словакии прямо так заявил про Бабченко, оно понятно - словацкий националист, может лоббист путина, но выбран демократически словаками.