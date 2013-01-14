Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Корабли и заложники захвачены, блокада никуда не делась, европейские бизнес-партнеры одобрили.
Прямо так і сказали - молодець, Вовочка, роби так і далі? Якщо не відпустить людей, нові санкції неминучі, в тому числі і європейські.
Нет, просто сказали: разбирайтесь сами. Франция и Германия выступили против новых санкций (Волкера, надо полагать, послали далеко и прямо).
Трамп може використати цей прокол для блокади ПП2. Вова не змінюється, Вова поганий, Вові треба дати по сраці. І дадуть, терпець не вічний.
Может, использует, может, и нет. А зачем это ему, собственно? всё равно он не сможет скомпенсировать газопровод танкерными перевозками своего СГ и захватить рынок.
Ладно, я в предыдущих постах привел уже аргументы, повторять не буду. Кратко: Европе нужно российское сырье, инвестиции, да и рынок (он, конечно, относительно невелик, но в эпоху перепроизводства и им нельзя брезговать). Заместить им это нечем.
Starikan написав:Нет, просто сказали: разбирайтесь сами. Франция и Германия выступили против новых санкций (Волкера, надо полагать, послали далеко и прямо).
Немного боком вылезло дело якобы погибшего Бабченко. Тогда сразу бросились выражать соболезнование и осуждение, сейчас подумали, что торопиться не надо. По крайней мере председатель парламента Словакии прямо так заявил про Бабченко, оно понятно - словацкий националист, может лоббист путина, но выбран демократически словаками.
detroytred написав:Старикан Вот объяснение ставки прежде всего на свои интересы сильных держав на нынешнем этапе развития. http://worldcrisis.ru/crisis/3220127#discussion Только притянутую за уши муть об рфии в статье нужно опустить)) Коллега Мортимер полностью разделял взгляды из статьи. Только с гораздо большим пессимизмом, уверенностью в тёмных веках и Армагеддоне.
Вроде автор всё пишет правильно, но возникает чувство какого-то существенного дефекта в его рассуждениях. Пока не пойму, какого.
Может быть, из-за терминологии; выросший под воздействием советской пропаганды, я привык считать "правыми" деятелей типа Рейгана, строящего СОИ и борющегося с "империей зла" (или Джонсона с теорией домино, т.е. всё же обращенных вовне), а "левыми" - например, чуваков, замутивших "контркультурную революцию" конца 60х (которые, конечно, ни о каком госрегулировании и не заикались).
Свои интересы у сильных держав всегда, разумеется, превалировали, но при этом былиобращены и вовне (США не брезговали союзничками - сомосами, СССР - бокассами), а сейчас все прячутся в свой кокон. При этом поднимает голову мелочевка, выставляя предъявы своим соседям. Одна Венгрия чего стоит, уже почти открыто требуя реванша за ее передел после мировых войн. Словакия тоже подтявкивает. Где-то даже промелькнуло сообщение о разговорах о Южном Тироле.
Starikan написав:Вроде автор всё пишет правильно, но возникает чувство какого-то существенного дефекта в его рассуждениях. Пока не пойму, какого.
Тому що суть процесів не в цьому. Коли настають тривожні часи, як в часи Гітлера чи Путіна, демократія постуається лівим чи правим диктатурам, бо демократія не може ефективно захистити від агресії, або стати союзником агресора, щоб війна не прийшла в твій дім. В часи Гітлера такі зміни управління європейських країн були більш радикальні, зараз менш радікальні, але вони йдуть. Йде поляризація думок - за, чи проти агресора, яку стратегію вибрати, щоб пройти важкі часи з найменшими втратами. Після першої світової теж були такі процеси - в сусідів перемігшого комунізму не було демократій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...