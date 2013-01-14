Додано: Чет 29 лис, 2018 10:56

detroytred написав: Старикан

Вот объяснение ставки прежде всего на свои интересы сильных держав на нынешнем этапе развития.

http://worldcrisis.ru/crisis/3220127#discussion

Только притянутую за уши муть об рфии в статье нужно опустить))

Коллега Мортимер полностью разделял взгляды из статьи. Только с гораздо большим пессимизмом, уверенностью в тёмных веках и Армагеддоне. СтариканВот объяснение ставки прежде всего на свои интересы сильных держав на нынешнем этапе развития.Только притянутую за уши муть об рфии в статье нужно опустить))Коллега Мортимер полностью разделял взгляды из статьи. Только с гораздо большим пессимизмом, уверенностью в тёмных веках и Армагеддоне.

Вроде автор всё пишет правильно, но возникает чувство какого-то существенного дефекта в его рассуждениях. Пока не пойму, какого.Может быть, из-за терминологии; выросший под воздействием советской пропаганды, я привык считать "правыми" деятелей типа Рейгана, строящего СОИ и борющегося с "империей зла" (или Джонсона с теорией домино, т.е. всё же обращенных вовне), а "левыми" - например, чуваков, замутивших "контркультурную революцию" конца 60х (которые, конечно, ни о каком госрегулировании и не заикались).Свои интересы у сильных держав всегда, разумеется, превалировали, но при этом былиобращены и вовне (США не брезговали союзничками - сомосами, СССР - бокассами), а сейчас все прячутся в свой кокон. При этом поднимает голову мелочевка, выставляя предъявы своим соседям. Одна Венгрия чего стоит, уже почти открыто требуя реванша за ее передел после мировых войн. Словакия тоже подтявкивает. Где-то даже промелькнуло сообщение о разговорах о Южном Тироле.