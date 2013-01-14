Додано: Чет 29 лис, 2018 17:21

lapay

Вы правильно отметили, но ... с уровня следствий.

В статье же фундамент.



То есть изменения в сторону поляризации происходят не как реакция на гитлера-сталина, а гораздо ранее. До гитлеров-сталиных.

То есть факторы влияют на все общества, а уж там (в зависимости от индивидуальных своих) в каждом обществе формируется и развивается своя новая форма.



Как пример, трампы - это ведь отнюдь не реакция на появление путена))

Факторы действовали раньше и на всех. И в рфии просто раньше и сильнее (потому что способствовал ещё ряд других своих факторов) демократа Бориса заменил Вова, в Штатах ..

Бриты тоже вправо.



У нас же эти свои другие факторы настолько сильны, что даже в войну ... мягкий))

Хорошо это или плохо - уже другой вопрос.



Кстати, интересно будет, как будут праветь немцы.

Или прививка у них надолго..