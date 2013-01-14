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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4074407540764077
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:28

  lapay написав:
  Starikan написав:Корабли и заложники захвачены, блокада никуда не делась, европейские бизнес-партнеры одобрили.
Прямо так і сказали - молодець, Вовочка, роби так і далі? Якщо не відпустить людей, нові санкції неминучі, в тому числі і європейські.


Нет, просто сказали: разбирайтесь сами. Франция и Германия выступили против новых санкций (Волкера, надо полагать, послали далеко и прямо).

Трамп може використати цей прокол для блокади ПП2.
Вова не змінюється, Вова поганий, Вові треба дати по сраці. І дадуть, терпець не вічний.

Может, использует, может, и нет. А зачем это ему, собственно? всё равно он не сможет скомпенсировать газопровод танкерными перевозками своего СГ и захватить рынок.

Ладно, я в предыдущих постах привел уже аргументы, повторять не буду. Кратко: Европе нужно российское сырье, инвестиции, да и рынок (он, конечно, относительно невелик, но в эпоху перепроизводства и им нельзя брезговать). Заместить им это нечем.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:42

  Starikan написав:Нет, просто сказали: разбирайтесь сами. Франция и Германия выступили против новых санкций (Волкера, надо полагать, послали далеко и прямо).


Немного боком вылезло дело якобы погибшего Бабченко. Тогда сразу бросились выражать соболезнование и осуждение, сейчас подумали, что торопиться не надо. По крайней мере председатель парламента Словакии прямо так заявил про Бабченко, оно понятно - словацкий националист, может лоббист путина, но выбран демократически словаками.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:02

  Starikan написав: Франция и Германия выступили против новых санкций (Волкера, надо полагать, послали далеко и прямо).



пройдёт ли с трампом такое? :)
Президент США Дональд Трамп повторил, что ему "не нравится" задержание Россией трех украинских судов на Черном море, и он надеется разобраться в произошедшем.

"Мы посмотрим, мы собираемся разобраться в том, что же произошло. Мне не нравится инцидент, и мы получим доклад о том, что происходит", - заявил он газете New York Post.

Он призвал лидеров Германии и Франции присоединиться к этому процессу, не упомянув, каких действий он ждет от них.


и в то же время....

В то же время, Д.Трамп заявил: "Есть вопрос, а было ли предупреждение (Украины о проходе судов - ИФ)? Сообщали ли они о проходе? Думаю, что существует система, действующая система".


https://interfax.com.ua/news/political/549169.html
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:34

Старикан
Вот объяснение ставки прежде всего на свои интересы сильных держав на нынешнем этапе развития.
http://worldcrisis.ru/crisis/3220127#discussion

Только притянутую за уши муть об рфии в статье нужно опустить))

Коллега Мортимер полностью разделял взгляды из статьи. Только с гораздо большим пессимизмом, уверенностью в тёмных веках и Армагеддоне.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:56

  detroytred написав:Старикан
Вот объяснение ставки прежде всего на свои интересы сильных держав на нынешнем этапе развития.
http://worldcrisis.ru/crisis/3220127#discussion
Только притянутую за уши муть об рфии в статье нужно опустить))
Коллега Мортимер полностью разделял взгляды из статьи. Только с гораздо большим пессимизмом, уверенностью в тёмных веках и Армагеддоне.

Вроде автор всё пишет правильно, но возникает чувство какого-то существенного дефекта в его рассуждениях. Пока не пойму, какого.

Может быть, из-за терминологии; выросший под воздействием советской пропаганды, я привык считать "правыми" деятелей типа Рейгана, строящего СОИ и борющегося с "империей зла" (или Джонсона с теорией домино, т.е. всё же обращенных вовне), а "левыми" - например, чуваков, замутивших "контркультурную революцию" конца 60х (которые, конечно, ни о каком госрегулировании и не заикались).

Свои интересы у сильных держав всегда, разумеется, превалировали, но при этом былиобращены и вовне (США не брезговали союзничками - сомосами, СССР - бокассами), а сейчас все прячутся в свой кокон. При этом поднимает голову мелочевка, выставляя предъявы своим соседям. Одна Венгрия чего стоит, уже почти открыто требуя реванша за ее передел после мировых войн. Словакия тоже подтявкивает. Где-то даже промелькнуло сообщение о разговорах о Южном Тироле.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Раша, фактично, скотилась до рівня КНДР, яка теж колись захопила американський човен в нейтральних водах https://topwar.ru/35464-kak-vms-kndr-za ... orabl.html .
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:21

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Starikan написав:Вроде автор всё пишет правильно, но возникает чувство какого-то существенного дефекта в его рассуждениях. Пока не пойму, какого.

Тому що суть процесів не в цьому. Коли настають тривожні часи, як в часи Гітлера чи Путіна, демократія постуається лівим чи правим диктатурам, бо демократія не може ефективно захистити від агресії, або стати союзником агресора, щоб війна не прийшла в твій дім. В часи Гітлера такі зміни управління європейських країн були більш радикальні, зараз менш радікальні, але вони йдуть. Йде поляризація думок - за, чи проти агресора, яку стратегію вибрати, щоб пройти важкі часи з найменшими втратами.
Після першої світової теж були такі процеси - в сусідів перемігшого комунізму не було демократій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:28

  lapay написав:Раша, фактично, скотилась до рівня КНДР, яка теж колись захопила американський човен в нейтральних водах https://topwar.ru/35464-kak-vms-kndr-za ... orabl.html .


Ну, тут у американцев всё-таки был шпиёнский корабль, в отличие от наших буксира и катеров.
Хотя с интересом почитал, для наших некоторых крутых рейнджеров, которые писали, что надо было отстреливаться до смерти и подымать авиацию на спасение, интересные новости, что в результате, чтобы добиться освобождения моряков американцы принесли извинения, целые американцы, карл!, принесли извинения, за то, что шпионили в нейтральных водах.

И тут еще корейский юмор из статьи))
Северокорейский генерал Пак Чунг Гук просто рассмеялся в лицо американцам и заявил, что граница территориальных вод проходит там, где укажет товарищ Ким.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:41

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:И тут еще корейский юмор из статьи))
Северокорейский генерал Пак Чунг Гук просто рассмеялся в лицо американцам и заявил, что граница территориальных вод проходит там, где укажет товарищ Ким.

А Вовочка триндів, що там територіальні води були ще до анексії Криму. З точки зору міжнародного права не важливо, який корабель затримали в нейтральних водах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:21

lapay
Вы правильно отметили, но ... с уровня следствий.
В статье же фундамент.

То есть изменения в сторону поляризации происходят не как реакция на гитлера-сталина, а гораздо ранее. До гитлеров-сталиных.
То есть факторы влияют на все общества, а уж там (в зависимости от индивидуальных своих) в каждом обществе формируется и развивается своя новая форма.

Как пример, трампы - это ведь отнюдь не реакция на появление путена))
Факторы действовали раньше и на всех. И в рфии просто раньше и сильнее (потому что способствовал ещё ряд других своих факторов) демократа Бориса заменил Вова, в Штатах ..
Бриты тоже вправо.

У нас же эти свои другие факторы настолько сильны, что даже в войну ... мягкий))
Хорошо это или плохо - уже другой вопрос.

Кстати, интересно будет, как будут праветь немцы.
Или прививка у них надолго..
detroytred
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