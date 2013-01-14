Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То есть изменения в сторону поляризации происходят не как реакция на гитлера-сталина, а гораздо ранее. До гитлеров-сталиных. То есть факторы влияют на все общества, а уж там (в зависимости от индивидуальных своих) в каждом обществе формируется и развивается своя новая форма.
Как пример, трампы - это ведь отнюдь не реакция на появление путена)) Факторы действовали раньше и на всех. И в рфии просто раньше и сильнее (потому что способствовал ещё ряд других своих факторов) демократа Бориса заменил Вова, в Штатах .. Бриты тоже вправо.
В право взяли, в основному, через мігрантів. Путя теж цьому посприяв в Сирії. А так качелі вправо-вліво - закономірність. Набридли ліві ліберали - поміняли на правих націоналістів, яких мало турбують міжнародні стандарти по мігрантах і вільній торгівлі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
В течении 30 секунд звучит срачь от жертв аборта "раннего Геббельса", при чём с уверенностью и готовностью подмахнуть Хозяину. - не стоит внимания. Но огромного понимания происходящего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.