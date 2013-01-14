RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4075407640774078
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:В статье же фундамент.

То есть изменения в сторону поляризации происходят не как реакция на гитлера-сталина, а гораздо ранее. До гитлеров-сталиных.
То есть факторы влияют на все общества, а уж там (в зависимости от индивидуальных своих) в каждом обществе формируется и развивается своя новая форма.

Как пример, трампы - это ведь отнюдь не реакция на появление путена))
Факторы действовали раньше и на всех. И в рфии просто раньше и сильнее (потому что способствовал ещё ряд других своих факторов) демократа Бориса заменил Вова, в Штатах ..
Бриты тоже вправо.

В право взяли, в основному, через мігрантів. Путя теж цьому посприяв в Сирії. А так качелі вправо-вліво - закономірність. Набридли ліві ліберали - поміняли на правих націоналістів, яких мало турбують міжнародні стандарти по мігрантах і вільній торгівлі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5968
З нами з: 01.08.15
Подякував: 777 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:23

может интересно кому....
Полный Альбац / Ситуация вокруг Керченского пролива // 26.11.18
https://www.youtube.com/watch?v=_FjUga4DlJo
19yuriy91
 
Повідомлень: 1473
З нами з: 15.09.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:15

  19yuriy91 написав:Полный Альбац / Ситуация вокруг Керченского пролива // 26.11.18
https://www.youtube.com/watch?v=_FjUga4DlJo

В течении 30 секунд звучит срачь от жертв аборта "раннего Геббельса", при чём с уверенностью и готовностью подмахнуть Хозяину.
- не стоит внимания.
Но огромного понимания происходящего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5960
З нами з: 20.09.12
Подякував: 593 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:46

lapay
* набридли либерали..* - ))

Зерно статьи - демократии начинают праветь не от хорошей жизни, а при кризисах-проблемах.
Когда рост и достаток ресурсов, то мир-дружба-жвачка-мультикультураизм-и т.п.. мигрантов-беженцев с распростёртыми руками.

Пример: Польше нужны рабочие руки и ...
Станут не нужны, то запоют об *отбирают рабочие места, преступность и т.д.*
Но причина!!!! --- исчерпание ресурсов роста (с) Мортимер.

То есть мигранты, беженцы - следствие.
И можно глубже-шире - Ирак, Ливия...

Кроме того, мигранты, беж. - это только один из факторов поворота вправо.

Конечно есть исключения.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20454
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:02

Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее. Именно поэтому вечером воскресения у многих в голове вертелась лишь одна мысль – опасность переноса выборов. Например, на конец мая-июнь. Когда «оттает» психотравма после платежек, утвердится новая Поместная церковь, а самое главное – кто бы ни стал Президентом, он уже не успеет сменить премьер-министра, силовой блок, правила проведения парламентских, а, значит, в октябре сохранится выгодная для нынешней власти «мажоритарка», и зайти в Раду (с последующими шансами формирования коалиции и Кабмина) будет куда проще......
.....Всем важно понимать: те, кто подозревал АП в злых кознях под прикрытием Азовского кризиса – не пособники Путина. Кто обращал внимание (спасибо расследованию «Схем») на слишком частые ночные встречи Президента с Медведчуком – не враги Украины. Те, кто озвучивал логичное: почему ВП не вводили во время Илловайска и/или Дебальцево – не «зрадофилы» (как утверждали в самой АП и – от ее лица – специально обученные ЛОМы). Нет, это просто критично мыслящие граждане, имеющие опыт наблюдения и анализа действий украинской власти. Это те, кто воюет на востоке, помогает армии и переселенцам в тылу, волонтерствует, ждет близких с войны или из плена, разыскивает пропавших; те, кто отстраивает экономику, ведет свое маленькое дело, пытаясь жить по чести здесь, на «мирных» территориях.

И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.

В том числе, по результатам истории с военным положением.


https://ukr.lb.ua/news/2018/11/27/41351 ... oviri.html
19yuriy91
 
Повідомлень: 1473
З нами з: 15.09.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:28

ВВЕРХ
НОВОСТИ
ПУБЛИКАЦИИ
ПРОГРАММЫ
LIFESTYLE
ЗДОРОВЬЕ
СПОРТ
онлайн
ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
Сенат США принял резолюцию, осуждающую действия России
09:11, сегодня 142 Читати новину українською
 
 

Сенат США / Фото из открытых источников

Ничего лишнего, только самое важное в ежедневной рассылке. Что это такое?


Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой осуждается агрессия российской стороны в Керченском проливе.

Об этом сообщила американская газета The Hill на своем сайте.

Читайте также: Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессии в Украине: появилась новая заявление Кремля

Сенатор-республиканец Рон Джонсон сказал, что таким образом сенат страны поддерживает украинскую сторону.

Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила,
— заявил сенатор и соавтор резолюции Крис Мерфи.


Сенатор и соавтор резолюции Крис Мерфи

Эта резолюция решительно осуждает действия России и призывает ее освободить членов экипажа, которые были задержаны во время агрессии в Азовском море. В ней также содержится предупреждение, что конфронтация у берегов Крымского полуострова дестабилизирует регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности".

Документ был принят единогласно. Ранее в Госдепе заявили, что Трамп направил Москве "мощный и ясный сигнал": если захваченные РФ в оккупированном Крыму украинские корабли и их экипажи не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция.

https://24tv.ua/ru/senat_ssha_prinjal_r ... i_n1072435
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20454
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:30

  19yuriy91 написав:
Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее. Именно поэтому вечером воскресения у многих в голове вертелась лишь одна мысль – опасность переноса выборов. Например, на конец мая-июнь. Когда «оттает» психотравма после платежек, утвердится новая Поместная церковь, а самое главное – кто бы ни стал Президентом, он уже не успеет сменить премьер-министра, силовой блок, правила проведения парламентских, а, значит, в октябре сохранится выгодная для нынешней власти «мажоритарка», и зайти в Раду (с последующими шансами формирования коалиции и Кабмина) будет куда проще......
.....Всем важно понимать: те, кто подозревал АП в злых кознях под прикрытием Азовского кризиса – не пособники Путина. Кто обращал внимание (спасибо расследованию «Схем») на слишком частые ночные встречи Президента с Медведчуком – не враги Украины. Те, кто озвучивал логичное: почему ВП не вводили во время Илловайска и/или Дебальцево – не «зрадофилы» (как утверждали в самой АП и – от ее лица – специально обученные ЛОМы). Нет, это просто критично мыслящие граждане, имеющие опыт наблюдения и анализа действий украинской власти. Это те, кто воюет на востоке, помогает армии и переселенцам в тылу, волонтерствует, ждет близких с войны или из плена, разыскивает пропавших; те, кто отстраивает экономику, ведет свое маленькое дело, пытаясь жить по чести здесь, на «мирных» территориях.

И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.

В том числе, по результатам истории с военным положением.


https://ukr.lb.ua/news/2018/11/27/41351 ... oviri.html

1. Мы на форуме "финанс"
2. Введение Военного Положения(здесь и далее "ВП") - до сих пор не трактовано по всем конкретным 25 пунктам.
3. Война по факту у нас с 2014 года, и с каждым днём всё более форсируются события с поражением нашего Государства.
4. При чём на международной арене - реальная экономика - Крым - Донбасс - сейчас официально закрытый Азов, ....
5. При чём нет реальных даже намёков на......................
6. Украина не рассчиталась по Судебным Решениям ЕСПЧ 2017 года(12.10.2017) - пункт №16 международной конвенции Прав Человека.

"Пацаны" прощают всем, кому должны в стране, именно тем, кто её сделал Государством.(работал на него до последнего...)

Т.Е. не опубликован главный Пункт: Любой криминал, вымогательство, "признаки системной коррупции", экономические преступления разрушающие оборонку, предприятия оборонные(казённые - я не открою Вам секрет, что все казённые шахты, заводы, "совхозы", госрезерв,... имеют свою номенклатуру в оборонке с момента своего создания), .... - расстрельная статья.
Вместо этого:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... e&ie=UTF-8
Вместо этого Суды берут наоборот на вооружение официально "Чёрную коррупционную модель".(По мему личному мнению - это "не очень хорошо")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5960
З нами з: 20.09.12
Подякував: 593 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4075407640774078
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 82056
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5343
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21425)
30.11.2018 10:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.