Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То есть изменения в сторону поляризации происходят не как реакция на гитлера-сталина, а гораздо ранее. До гитлеров-сталиных. То есть факторы влияют на все общества, а уж там (в зависимости от индивидуальных своих) в каждом обществе формируется и развивается своя новая форма.
Как пример, трампы - это ведь отнюдь не реакция на появление путена)) Факторы действовали раньше и на всех. И в рфии просто раньше и сильнее (потому что способствовал ещё ряд других своих факторов) демократа Бориса заменил Вова, в Штатах .. Бриты тоже вправо.
В право взяли, в основному, через мігрантів. Путя теж цьому посприяв в Сирії. А так качелі вправо-вліво - закономірність. Набридли ліві ліберали - поміняли на правих націоналістів, яких мало турбують міжнародні стандарти по мігрантах і вільній торгівлі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
В течении 30 секунд звучит срачь от жертв аборта "раннего Геббельса", при чём с уверенностью и готовностью подмахнуть Хозяину. - не стоит внимания. Но огромного понимания происходящего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Зерно статьи - демократии начинают праветь не от хорошей жизни, а при кризисах-проблемах. Когда рост и достаток ресурсов, то мир-дружба-жвачка-мультикультураизм-и т.п.. мигрантов-беженцев с распростёртыми руками.
Пример: Польше нужны рабочие руки и ... Станут не нужны, то запоют об *отбирают рабочие места, преступность и т.д.* Но причина!!!! --- исчерпание ресурсов роста (с) Мортимер.
То есть мигранты, беженцы - следствие. И можно глубже-шире - Ирак, Ливия...
Кроме того, мигранты, беж. - это только один из факторов поворота вправо.
Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее. Именно поэтому вечером воскресения у многих в голове вертелась лишь одна мысль – опасность переноса выборов. Например, на конец мая-июнь. Когда «оттает» психотравма после платежек, утвердится новая Поместная церковь, а самое главное – кто бы ни стал Президентом, он уже не успеет сменить премьер-министра, силовой блок, правила проведения парламентских, а, значит, в октябре сохранится выгодная для нынешней власти «мажоритарка», и зайти в Раду (с последующими шансами формирования коалиции и Кабмина) будет куда проще...... .....Всем важно понимать: те, кто подозревал АП в злых кознях под прикрытием Азовского кризиса – не пособники Путина. Кто обращал внимание (спасибо расследованию «Схем») на слишком частые ночные встречи Президента с Медведчуком – не враги Украины. Те, кто озвучивал логичное: почему ВП не вводили во время Илловайска и/или Дебальцево – не «зрадофилы» (как утверждали в самой АП и – от ее лица – специально обученные ЛОМы). Нет, это просто критично мыслящие граждане, имеющие опыт наблюдения и анализа действий украинской власти. Это те, кто воюет на востоке, помогает армии и переселенцам в тылу, волонтерствует, ждет близких с войны или из плена, разыскивает пропавших; те, кто отстраивает экономику, ведет свое маленькое дело, пытаясь жить по чести здесь, на «мирных» территориях.
И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.
В том числе, по результатам истории с военным положением.
ВВЕРХ НОВОСТИ ПУБЛИКАЦИИ ПРОГРАММЫ LIFESTYLE ЗДОРОВЬЕ СПОРТ онлайн ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ Сенат США принял резолюцию, осуждающую действия России 09:11, сегодня 142 Читати новину українською
Сенат США / Фото из открытых источников
Ничего лишнего, только самое важное в ежедневной рассылке. Что это такое?
Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой осуждается агрессия российской стороны в Керченском проливе.
Об этом сообщила американская газета The Hill на своем сайте.
Читайте также: Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессии в Украине: появилась новая заявление Кремля
Сенатор-республиканец Рон Джонсон сказал, что таким образом сенат страны поддерживает украинскую сторону.
Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила, — заявил сенатор и соавтор резолюции Крис Мерфи.
Сенатор и соавтор резолюции Крис Мерфи
Эта резолюция решительно осуждает действия России и призывает ее освободить членов экипажа, которые были задержаны во время агрессии в Азовском море. В ней также содержится предупреждение, что конфронтация у берегов Крымского полуострова дестабилизирует регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности".
Документ был принят единогласно. Ранее в Госдепе заявили, что Трамп направил Москве "мощный и ясный сигнал": если захваченные РФ в оккупированном Крыму украинские корабли и их экипажи не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция.
Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее. Именно поэтому вечером воскресения у многих в голове вертелась лишь одна мысль – опасность переноса выборов. Например, на конец мая-июнь. Когда «оттает» психотравма после платежек, утвердится новая Поместная церковь, а самое главное – кто бы ни стал Президентом, он уже не успеет сменить премьер-министра, силовой блок, правила проведения парламентских, а, значит, в октябре сохранится выгодная для нынешней власти «мажоритарка», и зайти в Раду (с последующими шансами формирования коалиции и Кабмина) будет куда проще...... .....Всем важно понимать: те, кто подозревал АП в злых кознях под прикрытием Азовского кризиса – не пособники Путина. Кто обращал внимание (спасибо расследованию «Схем») на слишком частые ночные встречи Президента с Медведчуком – не враги Украины. Те, кто озвучивал логичное: почему ВП не вводили во время Илловайска и/или Дебальцево – не «зрадофилы» (как утверждали в самой АП и – от ее лица – специально обученные ЛОМы). Нет, это просто критично мыслящие граждане, имеющие опыт наблюдения и анализа действий украинской власти. Это те, кто воюет на востоке, помогает армии и переселенцам в тылу, волонтерствует, ждет близких с войны или из плена, разыскивает пропавших; те, кто отстраивает экономику, ведет свое маленькое дело, пытаясь жить по чести здесь, на «мирных» территориях.
И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.
В том числе, по результатам истории с военным положением.
1. Мы на форуме "финанс" 2. Введение Военного Положения(здесь и далее "ВП") - до сих пор не трактовано по всем конкретным 25 пунктам. 3. Война по факту у нас с 2014 года, и с каждым днём всё более форсируются события с поражением нашего Государства. 4. При чём на международной арене - реальная экономика - Крым - Донбасс - сейчас официально закрытый Азов, .... 5. При чём нет реальных даже намёков на...................... 6. Украина не рассчиталась по Судебным Решениям ЕСПЧ 2017 года(12.10.2017) - пункт №16 международной конвенции Прав Человека.
"Пацаны" прощают всем, кому должны в стране, именно тем, кто её сделал Государством.(работал на него до последнего...)
Т.Е. не опубликован главный Пункт: Любой криминал, вымогательство, "признаки системной коррупции", экономические преступления разрушающие оборонку, предприятия оборонные(казённые - я не открою Вам секрет, что все казённые шахты, заводы, "совхозы", госрезерв,... имеют свою номенклатуру в оборонке с момента своего создания), .... - расстрельная статья. Вместо этого: https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... e&ie=UTF-8 Вместо этого Суды берут наоборот на вооружение официально "Чёрную коррупционную модель".(По мему личному мнению - это "не очень хорошо")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.