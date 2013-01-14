Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То есть изменения в сторону поляризации происходят не как реакция на гитлера-сталина, а гораздо ранее. До гитлеров-сталиных. То есть факторы влияют на все общества, а уж там (в зависимости от индивидуальных своих) в каждом обществе формируется и развивается своя новая форма.
Как пример, трампы - это ведь отнюдь не реакция на появление путена)) Факторы действовали раньше и на всех. И в рфии просто раньше и сильнее (потому что способствовал ещё ряд других своих факторов) демократа Бориса заменил Вова, в Штатах .. Бриты тоже вправо.
В право взяли, в основному, через мігрантів. Путя теж цьому посприяв в Сирії. А так качелі вправо-вліво - закономірність. Набридли ліві ліберали - поміняли на правих націоналістів, яких мало турбують міжнародні стандарти по мігрантах і вільній торгівлі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
В течении 30 секунд звучит срачь от жертв аборта "раннего Геббельса", при чём с уверенностью и готовностью подмахнуть Хозяину. - не стоит внимания. Но огромного понимания происходящего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Зерно статьи - демократии начинают праветь не от хорошей жизни, а при кризисах-проблемах. Когда рост и достаток ресурсов, то мир-дружба-жвачка-мультикультураизм-и т.п.. мигрантов-беженцев с распростёртыми руками.
Пример: Польше нужны рабочие руки и ... Станут не нужны, то запоют об *отбирают рабочие места, преступность и т.д.* Но причина!!!! --- исчерпание ресурсов роста (с) Мортимер.
То есть мигранты, беженцы - следствие. И можно глубже-шире - Ирак, Ливия...
Кроме того, мигранты, беж. - это только один из факторов поворота вправо.
Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее. Именно поэтому вечером воскресения у многих в голове вертелась лишь одна мысль – опасность переноса выборов. Например, на конец мая-июнь. Когда «оттает» психотравма после платежек, утвердится новая Поместная церковь, а самое главное – кто бы ни стал Президентом, он уже не успеет сменить премьер-министра, силовой блок, правила проведения парламентских, а, значит, в октябре сохранится выгодная для нынешней власти «мажоритарка», и зайти в Раду (с последующими шансами формирования коалиции и Кабмина) будет куда проще...... .....Всем важно понимать: те, кто подозревал АП в злых кознях под прикрытием Азовского кризиса – не пособники Путина. Кто обращал внимание (спасибо расследованию «Схем») на слишком частые ночные встречи Президента с Медведчуком – не враги Украины. Те, кто озвучивал логичное: почему ВП не вводили во время Илловайска и/или Дебальцево – не «зрадофилы» (как утверждали в самой АП и – от ее лица – специально обученные ЛОМы). Нет, это просто критично мыслящие граждане, имеющие опыт наблюдения и анализа действий украинской власти. Это те, кто воюет на востоке, помогает армии и переселенцам в тылу, волонтерствует, ждет близких с войны или из плена, разыскивает пропавших; те, кто отстраивает экономику, ведет свое маленькое дело, пытаясь жить по чести здесь, на «мирных» территориях.
И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.
В том числе, по результатам истории с военным положением.
ВВЕРХ НОВОСТИ ПУБЛИКАЦИИ ПРОГРАММЫ LIFESTYLE ЗДОРОВЬЕ СПОРТ онлайн ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ Сенат США принял резолюцию, осуждающую действия России 09:11, сегодня 142 Читати новину українською
Сенат США / Фото из открытых источников
Ничего лишнего, только самое важное в ежедневной рассылке. Что это такое?
Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой осуждается агрессия российской стороны в Керченском проливе.
Об этом сообщила американская газета The Hill на своем сайте.
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Сенатор-республиканец Рон Джонсон сказал, что таким образом сенат страны поддерживает украинскую сторону.
Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила, — заявил сенатор и соавтор резолюции Крис Мерфи.
Сенатор и соавтор резолюции Крис Мерфи
Эта резолюция решительно осуждает действия России и призывает ее освободить членов экипажа, которые были задержаны во время агрессии в Азовском море. В ней также содержится предупреждение, что конфронтация у берегов Крымского полуострова дестабилизирует регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности".
Документ был принят единогласно. Ранее в Госдепе заявили, что Трамп направил Москве "мощный и ясный сигнал": если захваченные РФ в оккупированном Крыму украинские корабли и их экипажи не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция.
Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее. Именно поэтому вечером воскресения у многих в голове вертелась лишь одна мысль – опасность переноса выборов. Например, на конец мая-июнь. Когда «оттает» психотравма после платежек, утвердится новая Поместная церковь, а самое главное – кто бы ни стал Президентом, он уже не успеет сменить премьер-министра, силовой блок, правила проведения парламентских, а, значит, в октябре сохранится выгодная для нынешней власти «мажоритарка», и зайти в Раду (с последующими шансами формирования коалиции и Кабмина) будет куда проще...... .....Всем важно понимать: те, кто подозревал АП в злых кознях под прикрытием Азовского кризиса – не пособники Путина. Кто обращал внимание (спасибо расследованию «Схем») на слишком частые ночные встречи Президента с Медведчуком – не враги Украины. Те, кто озвучивал логичное: почему ВП не вводили во время Илловайска и/или Дебальцево – не «зрадофилы» (как утверждали в самой АП и – от ее лица – специально обученные ЛОМы). Нет, это просто критично мыслящие граждане, имеющие опыт наблюдения и анализа действий украинской власти. Это те, кто воюет на востоке, помогает армии и переселенцам в тылу, волонтерствует, ждет близких с войны или из плена, разыскивает пропавших; те, кто отстраивает экономику, ведет свое маленькое дело, пытаясь жить по чести здесь, на «мирных» территориях.
И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.
В том числе, по результатам истории с военным положением.
1. Мы на форуме "финанс" 2. Введение Военного Положения(здесь и далее "ВП") - до сих пор не трактовано по всем конкретным 25 пунктам. 3. Война по факту у нас с 2014 года, и с каждым днём всё более форсируются события с поражением нашего Государства. 4. При чём на международной арене - реальная экономика - Крым - Донбасс - сейчас официально закрытый Азов, .... 5. При чём нет реальных даже намёков на...................... 6. Украина не рассчиталась по Судебным Решениям ЕСПЧ 2017 года(12.10.2017) - пункт №16 международной конвенции Прав Человека.
"Пацаны" прощают всем, кому должны в стране, именно тем, кто её сделал Государством.(работал на него до последнего...)
Т.Е. не опубликован главный Пункт: Любой криминал, вымогательство, "признаки системной коррупции", экономические преступления разрушающие оборонку, предприятия оборонные(казённые - я не открою Вам секрет, что все казённые шахты, заводы, "совхозы", госрезерв,... имеют свою номенклатуру в оборонке с момента своего создания), .... - расстрельная статья. Вместо этого: https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... e&ie=UTF-8 Вместо этого Суды берут наоборот на вооружение официально "Чёрную коррупционную модель".(По мему личному мнению - это "не очень хорошо")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Но причина!!!! --- исчерпание ресурсов роста (с) Мортимер.
То есть мигранты, беженцы - следствие. И можно глубже-шире - Ирак, Ливия...
Кроме того, мигранты, беж. - это только один из факторов поворота вправо.
Мігранти виникли не через ресурси. З часів закінчення ВВ2 населення Європи зросло в 1,5 рази, США в 2 рази, а населення таких економічних задротів як Мексика, Сирія, Пакистан, Єгипет і т.д зросло в 5-6 разів. В Пакистані живе більше людей, ніж в РФ і Україні разом узятих, і продовжує зростати. Коли зграйка підлітків підійде то старійшини аулу і спитає: "Що нам робити?", він відповість: "Ідіть до ІДілу і воюйте з невірними!". Не тому що він такий кровожерливий, а тому що інакше вони почнуть грабувати місцевих. Захист від мігрантів назрів і перезрів, тому, хай як демократична система цьому супротивиться, але праві цей захист обіцяють і, тому, перемагають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
https://www.facebook.com/borislav.berez ... 6972882057 Борислав Береза 42 мин. · То, что происходит в Херсонской области это не проблема, а полный п@здец. Мы в шоке. Приехали разбираться в деле Кати Гандзюк и копнули глубже. Информация полученная нашей ТСК ужасает. От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. То, что тут происходит - это не дно. Это хуже. Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало.
По свидетельству полномочного представителя президента по АР Крым Borys Babin есть факты опасности в плане Нацбезопасности и все признаки угрозы потери национальной государственности. Ад, ад и еще раз ад.
Нашу ТСК надо было создавать хотя бы ради того, чтоб сегодня заслушать сегодня показания свидетелей. Но если не будет никаких действий, чтобы навести порядок, то можно считать, что Украина, как государство, готово потерять. Потому, что тут область скатывается в неофеодализм.
Злой сарказм:
Не,... мине чисто по человечески интересно, а шо делал "этот ряженный" всю жизнь?(ибо настолько далёк от жизни в Украине? ) Неужели он официально в состоянии признать, хоть на короткий срок, о существовании "иной Украины"? Что уже давно скатилась..., в этот... ФЕОДАЛИЗМЬ. "Нарисованный" не "честными евреями" с Печерського району.
И шо теперь? А теперь нужно срочно выпускать Савченко и восстанавливать её депутатство, как единого выборного лица?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.