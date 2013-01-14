Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее. Именно поэтому вечером воскресения у многих в голове вертелась лишь одна мысль – опасность переноса выборов. Например, на конец мая-июнь. Когда «оттает» психотравма после платежек, утвердится новая Поместная церковь, а самое главное – кто бы ни стал Президентом, он уже не успеет сменить премьер-министра, силовой блок, правила проведения парламентских, а, значит, в октябре сохранится выгодная для нынешней власти «мажоритарка», и зайти в Раду (с последующими шансами формирования коалиции и Кабмина) будет куда проще......

.....Всем важно понимать: те, кто подозревал АП в злых кознях под прикрытием Азовского кризиса – не пособники Путина. Кто обращал внимание (спасибо расследованию «Схем») на слишком частые ночные встречи Президента с Медведчуком – не враги Украины. Те, кто озвучивал логичное: почему ВП не вводили во время Илловайска и/или Дебальцево – не «зрадофилы» (как утверждали в самой АП и – от ее лица – специально обученные ЛОМы). Нет, это просто критично мыслящие граждане, имеющие опыт наблюдения и анализа действий украинской власти. Это те, кто воюет на востоке, помогает армии и переселенцам в тылу, волонтерствует, ждет близких с войны или из плена, разыскивает пропавших; те, кто отстраивает экономику, ведет свое маленькое дело, пытаясь жить по чести здесь, на «мирных» территориях.



И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.



В том числе, по результатам истории с военным положением.

