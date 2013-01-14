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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:14
detroytred написав:
Мортимер полностью разделял взгляды из статьи. Только с гораздо большим пессимизмом, уверенностью в тёмных веках и Армагеддоне.
Где, что и с кем разделяет сейчас Мортимер?, если не секрет? и если вообще разделяет...
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sal
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:22
sal написав: freeze написав:
у американцев всё-таки был шпиёнский корабль, в отличие от наших буксира и катеров.
Хотя с интересом почитал, для наших некоторых крутых рейнджеров, которые писали, что надо было отстреливаться до смерти и подымать авиацию на спасение
Так можно буксиры "отправлять" пока они не закончатся. и вводить ВП/ЧП и пр.
У наших ВМСил не так много буксиров и катеров, чтобы таким способом продлевать военное положение.
Кроме того при всем уважение к боевому духу моряков могут возникнуть сложности с мотивацией, зная наперед, что лучший итог похода это какой нибудь Владимирский централ на десяток лет.
Да и вряд ли командование в здравом уме будет повторять попытку, к руководству ВМС и так высказали претензии и вопросы уже почти все СМИ, одни почему не стреляли, другие почему их не спасали, третьи зачем почти беззащитных в логово зверя послали.
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