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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:14
detroytred написав:
Мортимер полностью разделял взгляды из статьи. Только с гораздо большим пессимизмом, уверенностью в тёмных веках и Армагеддоне.
Где, что и с кем разделяет сейчас Мортимер?, если не секрет? и если вообще разделяет...
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sal
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:22
sal написав: freeze написав:
у американцев всё-таки был шпиёнский корабль, в отличие от наших буксира и катеров.
Хотя с интересом почитал, для наших некоторых крутых рейнджеров, которые писали, что надо было отстреливаться до смерти и подымать авиацию на спасение
Так можно буксиры "отправлять" пока они не закончатся. и вводить ВП/ЧП и пр.
У наших ВМСил не так много буксиров и катеров, чтобы таким способом продлевать военное положение.
Кроме того при всем уважение к боевому духу моряков могут возникнуть сложности с мотивацией, зная наперед, что лучший итог похода это какой нибудь Владимирский централ на десяток лет.
Да и вряд ли командование в здравом уме будет повторять попытку, к руководству ВМС и так высказали претензии и вопросы уже почти все СМИ, одни почему не стреляли, другие почему их не спасали, третьи зачем почти беззащитных в логово зверя послали.
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freeze
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:53
freeze написав:
У наших ВМСил не так много буксиров и катеров, чтобы таким способом продлевать военное положение.
Кроме того при всем уважение к боевому духу моряков могут возникнуть сложности с мотивацией, зная наперед, что лучший итог похода это какой нибудь Владимирский централ на десяток лет.
Да и вряд ли командование в здравом уме будет повторять попытку, к руководству ВМС и так высказали претензии и вопросы уже почти все СМИ, одни почему не стреляли, другие почему их не спасали, третьи зачем почти беззащитных в логово зверя послали.
То есть Россия неувиноватая ? Это звучит как оправдание действий насильника "ну она же юбку короткую одела".
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:21
pesikot написав:
ну она же юбку короткую одела
И пошла в темный переулок. ее ждали и предупреждали. а она гордо шла..
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sal
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:26
Статья с хазинского сайта? Как там обещанный лет десять назад крах доллара поживает?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:59
О коррупции на межгосударственном уровне:
Узбекистан заблокировал поставки украинского сахара
[15:40 30 ноября 2018 года ]
Сахар и другие грузы, поступающие в Узбекистан не разгружаются но не растамаживаются в связи с запретом принимать грузы с Украины. Об этом сообщает пресс-служба национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины “Укрцукор”, передает БизнесЦензор.
“Такая внезапная остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее контактов. А с учетом того, что последние полгода основным импортером отечественного сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта”, — отметила руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутило.
В связи с этим “Укрцукор” направил официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия и в Министерство экономического развития и торговли с просьбой предоставить разъяснения и решить ситуацию, по задержанию украинской продукции при ввозе на территорию Республики Узбекистан.
По данным ассоциации, в 2017/2018 маркетинговом году Украина поставила на внешние рынки 560,4 тыс. тонн сахара, основным импортером стал Узбекистан, импортировав 209,9 тыс. тонн сахара на сумму $79,1 млн.
Причина конфликта - заблокированный ввоз в Украину узбекских "ДЭУ" - "Ravon"?
И наоборот.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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