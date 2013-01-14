Узбекистан заблокировал поставки украинского сахара

[15:40 30 ноября 2018 года ]



Сахар и другие грузы, поступающие в Узбекистан не разгружаются но не растамаживаются в связи с запретом принимать грузы с Украины. Об этом сообщает пресс-служба национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины “Укрцукор”, передает БизнесЦензор.



“Такая внезапная остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее контактов. А с учетом того, что последние полгода основным импортером отечественного сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта”, — отметила руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутило.



В связи с этим “Укрцукор” направил официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия и в Министерство экономического развития и торговли с просьбой предоставить разъяснения и решить ситуацию, по задержанию украинской продукции при ввозе на территорию Республики Узбекистан.



По данным ассоциации, в 2017/2018 маркетинговом году Украина поставила на внешние рынки 560,4 тыс. тонн сахара, основным импортером стал Узбекистан, импортировав 209,9 тыс. тонн сахара на сумму $79,1 млн.