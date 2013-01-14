Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:у американцев всё-таки был шпиёнский корабль, в отличие от наших буксира и катеров. Хотя с интересом почитал, для наших некоторых крутых рейнджеров, которые писали, что надо было отстреливаться до смерти и подымать авиацию на спасение
Так можно буксиры "отправлять" пока они не закончатся. и вводить ВП/ЧП и пр.
У наших ВМСил не так много буксиров и катеров, чтобы таким способом продлевать военное положение. Кроме того при всем уважение к боевому духу моряков могут возникнуть сложности с мотивацией, зная наперед, что лучший итог похода это какой нибудь Владимирский централ на десяток лет. Да и вряд ли командование в здравом уме будет повторять попытку, к руководству ВМС и так высказали претензии и вопросы уже почти все СМИ, одни почему не стреляли, другие почему их не спасали, третьи зачем почти беззащитных в логово зверя послали.
freeze написав:У наших ВМСил не так много буксиров и катеров, чтобы таким способом продлевать военное положение. Кроме того при всем уважение к боевому духу моряков могут возникнуть сложности с мотивацией, зная наперед, что лучший итог похода это какой нибудь Владимирский централ на десяток лет. Да и вряд ли командование в здравом уме будет повторять попытку, к руководству ВМС и так высказали претензии и вопросы уже почти все СМИ, одни почему не стреляли, другие почему их не спасали, третьи зачем почти беззащитных в логово зверя послали.
То есть Россия неувиноватая ? Это звучит как оправдание действий насильника "ну она же юбку короткую одела".
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Узбекистан заблокировал поставки украинского сахара [15:40 30 ноября 2018 года ]
Сахар и другие грузы, поступающие в Узбекистан не разгружаются но не растамаживаются в связи с запретом принимать грузы с Украины. Об этом сообщает пресс-служба национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины “Укрцукор”, передает БизнесЦензор.
“Такая внезапная остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее контактов. А с учетом того, что последние полгода основным импортером отечественного сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта”, — отметила руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутило.
В связи с этим “Укрцукор” направил официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия и в Министерство экономического развития и торговли с просьбой предоставить разъяснения и решить ситуацию, по задержанию украинской продукции при ввозе на территорию Республики Узбекистан.
По данным ассоциации, в 2017/2018 маркетинговом году Украина поставила на внешние рынки 560,4 тыс. тонн сахара, основным импортером стал Узбекистан, импортировав 209,9 тыс. тонн сахара на сумму $79,1 млн.
Причина конфликта - заблокированный ввоз в Украину узбекских "ДЭУ" - "Ravon"? И наоборот.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:Мігранти виникли не через ресурси. З часів закінчення ВВ2 населення Європи зросло в 1,5 рази, США в 2 рази, а населення таких економічних задротів як Мексика, Сирія, Пакистан, Єгипет і т.д зросло в 5-6 разів. В Пакистані живе більше людей, ніж в РФ і Україні разом узятих, і продовжує зростати. Коли зграйка підлітків підійде то старійшини аулу і спитає: "Що нам робити?", він відповість: "Ідіть до ІДілу і воюйте з невірними!". Не тому що він такий кровожерливий, а тому що інакше вони почнуть грабувати місцевих. Захист від мігрантів назрів і перезрів, тому, хай як демократична система цьому супротивиться, але праві цей захист обіцяють і, тому, перемагають.
Как же не через ресурсы-то? Одним перестало хватать матер. ресурсов. Другим перестал быть нужен приток трудовых ресурсов. Ресурсы роста -- это намного шире, чем природные и чел.ресурсы.