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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:26
sal написав: pesikot написав:
ну она же юбку короткую одела
И пошла в темный переулок. ее ждали и предупреждали. а она гордо шла..
То есть вы признали, что Крым и Азовское море "тёмный переулок", где отсутствуют любые законы, где произошел пиратский захват украинских кораблей.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:30
detroytred написав: Sommer написав:
Статья с хазинского сайта? Как там обещанный лет десять назад крах доллара поживает?
Хоть с марсианского.
"Обещанный крах доллара" не имеет никакого отношения ни к предмету обсуждения, ни ко мне.
Почему у меня спрашиваете-то?
Как обычно, ваше "давайте подискутируем", а когда вас повозили треуголкой по навозу, то "а я тут при чём ?"
Ссылка на Хазина и при чём тут вы.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:34
В прифронтовой Константиновке в условиях военного положения предлагают закрыть "алкопритоны"
30.11.2018 16:00.
Активист и журналист Владимир Березин предлагает в связи с военным положением закрыть в прифронтовой Константиновке на Донетчине торговые точки продающие безакцизный алкоголь. Соответствующее предложение опубликовано сегодня на местном сайте "Провинция".
Березин предлагает городским правоохранительным органам в связи с введением военного положения срочно закрыть: "все торговые пункты, где продают левые алкогольные напитки и сигареты, а также все места, где льет "ниагара" самогона".
"Во-первых, это работает на врага, так как практически каждую неделю местный суд рассматривает дела от военного коменданта по употреблению алкоголя в городе военными. Во-вторых, налоги с продаж данного вида легальных товаров идут, прежде всего на содержание армии (за акцизную марку - практически все). А все это торгуется без налогов", - отмечает он.
По его мнению, если граждане будут покупать табак и алкоголь в официальных супермаркетах, то таким образом будут способствовать наполнению бюджета армии.
При этом, по его словам, в Константиновке "неоднократно были выявлены факты продажи этого хлама еще и с акцизными марками "ДНР"".
Также он предлагает закрыть все игровые салоны, которые работают под видом Интернет-центров и всевозможных лотерей.
"Их содержат местные бандиты под крышей всеукраинских и деньги от этого идут точно не за, а против армии", - аргументирует Березин.
Еще он считает, что нужно закрыть все аптеки, торгующие без лицензий - "потому что их здесь множество - и деньги тоже идут бандитам".
1. Все "наливайки" контролируют "участковые"
2. Все "игровые салоны" контролируют высший состав местных правоохранителей.
3. Все "аптеки" под жестким контролем Правоохранителей((как минимум на правах собственников, но уже из высшего состава) - в Красноармейске уже пытались навести порядок в аптеках...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:36
Kudrjavuy написав:
Т.Е. не опубликован главный Пункт
: Любой криминал, вымогательство, "признаки системной коррупции", экономические преступления разрушающие оборонку, предприятия оборонные(казённые - я не открою Вам секрет, что все казённые шахты, заводы, "совхозы", госрезерв,... имеют свою номенклатуру в оборонке с момента своего создания), .... - расстрельная статья.
А давайте вас расстреляем за панику при введении военного положения
Самое позднее подання от Луценко 07.11.2018. ВП введено только со вчера.
Опять путаете страны, даты, время
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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