В прифронтовой Константиновке в условиях военного положения предлагают закрыть "алкопритоны"



30.11.2018 16:00.



Активист и журналист Владимир Березин предлагает в связи с военным положением закрыть в прифронтовой Константиновке на Донетчине торговые точки продающие безакцизный алкоголь. Соответствующее предложение опубликовано сегодня на местном сайте "Провинция".



Березин предлагает городским правоохранительным органам в связи с введением военного положения срочно закрыть: "все торговые пункты, где продают левые алкогольные напитки и сигареты, а также все места, где льет "ниагара" самогона".



"Во-первых, это работает на врага, так как практически каждую неделю местный суд рассматривает дела от военного коменданта по употреблению алкоголя в городе военными. Во-вторых, налоги с продаж данного вида легальных товаров идут, прежде всего на содержание армии (за акцизную марку - практически все). А все это торгуется без налогов", - отмечает он.



По его мнению, если граждане будут покупать табак и алкоголь в официальных супермаркетах, то таким образом будут способствовать наполнению бюджета армии.



При этом, по его словам, в Константиновке "неоднократно были выявлены факты продажи этого хлама еще и с акцизными марками "ДНР"".



Также он предлагает закрыть все игровые салоны, которые работают под видом Интернет-центров и всевозможных лотерей.



"Их содержат местные бандиты под крышей всеукраинских и деньги от этого идут точно не за, а против армии", - аргументирует Березин.



Еще он считает, что нужно закрыть все аптеки, торгующие без лицензий - "потому что их здесь множество - и деньги тоже идут бандитам".

