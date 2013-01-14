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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4077407840794080
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:26

  sal написав:
  pesikot написав:ну она же юбку короткую одела

И пошла в темный переулок. ее ждали и предупреждали. а она гордо шла..

То есть вы признали, что Крым и Азовское море "тёмный переулок", где отсутствуют любые законы, где произошел пиратский захват украинских кораблей.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:30

  detroytred написав:
  Sommer написав:Статья с хазинского сайта? Как там обещанный лет десять назад крах доллара поживает? :mrgreen:

Хоть с марсианского. :mrgreen:
"Обещанный крах доллара" не имеет никакого отношения ни к предмету обсуждения, ни ко мне. :mrgreen:
Почему у меня спрашиваете-то? :mrgreen:


Как обычно, ваше "давайте подискутируем", а когда вас повозили треуголкой по навозу, то "а я тут при чём ?"
Ссылка на Хазина и при чём тут вы.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:34

В прифронтовой Константиновке в условиях военного положения предлагают закрыть "алкопритоны"

30.11.2018 16:00.

Активист и журналист Владимир Березин предлагает в связи с военным положением закрыть в прифронтовой Константиновке на Донетчине торговые точки продающие безакцизный алкоголь. Соответствующее предложение опубликовано сегодня на местном сайте "Провинция".

Березин предлагает городским правоохранительным органам в связи с введением военного положения срочно закрыть: "все торговые пункты, где продают левые алкогольные напитки и сигареты, а также все места, где льет "ниагара" самогона".

"Во-первых, это работает на врага, так как практически каждую неделю местный суд рассматривает дела от военного коменданта по употреблению алкоголя в городе военными. Во-вторых, налоги с продаж данного вида легальных товаров идут, прежде всего на содержание армии (за акцизную марку - практически все). А все это торгуется без налогов", - отмечает он.

По его мнению, если граждане будут покупать табак и алкоголь в официальных супермаркетах, то таким образом будут способствовать наполнению бюджета армии.

При этом, по его словам, в Константиновке "неоднократно были выявлены факты продажи этого хлама еще и с акцизными марками "ДНР"".

Также он предлагает закрыть все игровые салоны, которые работают под видом Интернет-центров и всевозможных лотерей.

"Их содержат местные бандиты под крышей всеукраинских и деньги от этого идут точно не за, а против армии", - аргументирует Березин.

Еще он считает, что нужно закрыть все аптеки, торгующие без лицензий - "потому что их здесь множество - и деньги тоже идут бандитам".

:shock:
1. Все "наливайки" контролируют "участковые"
2. Все "игровые салоны" контролируют высший состав местных правоохранителей.
3. Все "аптеки" под жестким контролем Правоохранителей((как минимум на правах собственников, но уже из высшего состава) - в Красноармейске уже пытались навести порядок в аптеках...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:36

  Kudrjavuy написав:Т.Е. не опубликован главный Пункт: Любой криминал, вымогательство, "признаки системной коррупции", экономические преступления разрушающие оборонку, предприятия оборонные(казённые - я не открою Вам секрет, что все казённые шахты, заводы, "совхозы", госрезерв,... имеют свою номенклатуру в оборонке с момента своего создания), .... - расстрельная статья.

А давайте вас расстреляем за панику при введении военного положения
  Kudrjavuy написав:Вместо этого:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... e&ie=UTF-8
Вместо этого Суды берут наоборот на вооружение официально "Чёрную коррупционную модель".(По мему личному мнению - это "не очень хорошо")

Самое позднее подання от Луценко 07.11.2018. ВП введено только со вчера.
Опять путаете страны, даты, время
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:01

  pesikot написав:
  sal написав:
  pesikot написав:ну она же юбку короткую одела

И пошла в темный переулок. ее ждали и предупреждали. а она гордо шла..

То есть вы признали, что Крым и Азовское море "тёмный переулок", где отсутствуют любые законы, где произошел пиратский захват украинских кораблей.


Самое интересное, что насильники умудрились трахнуть еще и друг друга. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:40

Шариков, не тупите.
Ссылку на этот сайт давал вчера коллега Старикан.
Коллега Мортимер и вовсе прямо опирался на некоторые хазинские положения.
Но это не значит, что есть связь с другими хазинскими и Ко вопросами.

Точно также, как нет связи между моим мнением и хазинским *обещанным крахом доллара*. На что я и указал коллеге Sommer.

Он понял, в отличие от Вас.
Осильте сначала Каутского))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:46

Шариков, это, кстати, была очередная ложь (попытка провести ложную связь) от Вас в мой адрес.
Конечно не такая тупая, как те две уже знаменитые, но тоже довольно примитивная.

То Вы тут г-но упоминали, теперь навоз начали...
Вы на форуме, где люди...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:12

Шариков, на всякий случай ткну Вас: *ссылка на Хазина* (с).
Автор статьи не Хазин, а какой-то Пастухов.
Как обычно ...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:21

Статья этого Пастухова.
Некоторые положения по формированию общества и процессов в нем практически полностью совпадают с некоторыми мнениями многих участников ветки. Некоторые не соврпадают.

http://worldcrisis.ru/crisis/2093751
detroytred
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  #<1 ... 4077407840794080
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