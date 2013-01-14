Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:У наших ВМСил не так много буксиров и катеров, чтобы таким способом продлевать военное положение. Кроме того при всем уважение к боевому духу моряков могут возникнуть сложности с мотивацией, зная наперед, что лучший итог похода это какой нибудь Владимирский централ на десяток лет. Да и вряд ли командование в здравом уме будет повторять попытку, к руководству ВМС и так высказали претензии и вопросы уже почти все СМИ, одни почему не стреляли, другие почему их не спасали, третьи зачем почти беззащитных в логово зверя послали.
То есть Россия неувиноватая ? Это звучит как оправдание действий насильника "ну она же юбку короткую одела".
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
lapay написав:Мігранти виникли не через ресурси. З часів закінчення ВВ2 населення Європи зросло в 1,5 рази, США в 2 рази, а населення таких економічних задротів як Мексика, Сирія, Пакистан, Єгипет і т.д зросло в 5-6 разів. В Пакистані живе більше людей, ніж в РФ і Україні разом узятих, і продовжує зростати. Коли зграйка підлітків підійде то старійшини аулу і спитає: "Що нам робити?", він відповість: "Ідіть до ІДілу і воюйте з невірними!". Не тому що він такий кровожерливий, а тому що інакше вони почнуть грабувати місцевих. Захист від мігрантів назрів і перезрів, тому, хай як демократична система цьому супротивиться, але праві цей захист обіцяють і, тому, перемагають.
Как же не через ресурсы-то? Одним перестало хватать матер. ресурсов. Другим перестал быть нужен приток трудовых ресурсов. Ресурсы роста -- это намного шире, чем природные и чел.ресурсы.
Kudrjavuy написав:Т.Е. не опубликован главный Пункт: Любой криминал, вымогательство, "признаки системной коррупции", экономические преступления разрушающие оборонку, предприятия оборонные(казённые - я не открою Вам секрет, что все казённые шахты, заводы, "совхозы", госрезерв,... имеют свою номенклатуру в оборонке с момента своего создания), .... - расстрельная статья.
А давайте вас расстреляем за панику при введении военного положения
freeze написав:У наших ВМСил не так много буксиров и катеров, чтобы таким способом продлевать военное положение. Кроме того при всем уважение к боевому духу моряков могут возникнуть сложности с мотивацией, зная наперед, что лучший итог похода это какой нибудь Владимирский централ на десяток лет. Да и вряд ли командование в здравом уме будет повторять попытку, к руководству ВМС и так высказали претензии и вопросы уже почти все СМИ, одни почему не стреляли, другие почему их не спасали, третьи зачем почти беззащитных в логово зверя послали.
То есть Россия неувиноватая ? Это звучит как оправдание действий насильника "ну она же юбку короткую одела".
А почему вы решили, что Россия неувиноватая?
Как поступит РФ в следующий раз, понятно и школьнику. Интереснее подумать, как поступит Украина, потому что здесь есть варианты.