и какие здесь есть варианты по вашему мнению ?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:28
и какие здесь есть варианты по вашему мнению ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:29
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Трошки сатиры
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
|