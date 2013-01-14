и какие здесь есть варианты по вашему мнению ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:28
и какие здесь есть варианты по вашему мнению ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:29
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Трошки сатиры
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:57
Модераторов попрошу не удалять. Раз уж оставили лживые выпады в мой адрес, то могу же ответить, дальше развивать этот вопрос не буду. Тем более, что ничью горячую дискуссию я не прерываю.
1. Замечание о ссылке на данный сайт - это не
.
Иначе это "навоз" до сих пор висит на валютной ветке (откуда я и вышел на данную статью).
Добавлено: Ср 28 ноя, 2018 22:59 стр. 6958
Добавлено: Ср 28 ноя, 2018 23:52
2.
- притянутая за уши ложь.
потому что моё "не имеет никакого отношения" относилось к конкретно - "обещанному краху доллара" (к конкретному вопросу ко мне Sommer).
3.
Ссылка была на статью. Статью не Хазина, а В.Пастухова.
Итого: три строчки голословных выпадов. С искажением и ложью.
По тому же Хазину (раз притягивалось за уши... тем более ссылкой на Хазин об Украине) -- нужно чётко разделять его конкретные мнения. У него их много.
И некоторые из них полностью разделял и даже больше - постоянно опирался на них тот же коллега Мортимер. Мортимер, который на порядки умнее всяких персонажей аля "Тупой и ещё тупее". И патриотичнее..
На этом всё. Модераторов попрошу ещё раз не удалять. Постараюсь по теме и теме (можно и как pesikot?)), хотя автор топика всегда был намного шире рамок темы и видел более глубокие связи в любой тематике.
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