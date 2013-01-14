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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4077407840794080
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:28

  freeze написав:Как поступит РФ в следующий раз, понятно и школьнику.
Интереснее подумать, как поступит Украина, потому что здесь есть варианты.

и какие здесь есть варианты по вашему мнению ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:29

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?


Трошки сатиры
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:57

Модераторов попрошу не удалять. Раз уж оставили лживые выпады в мой адрес, то могу же ответить, дальше развивать этот вопрос не буду. Тем более, что ничью горячую дискуссию я не прерываю.

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  Sommer написав:Статья с хазинского сайта? Как там обещанный лет десять назад крах доллара поживает? :mrgreen:

Хоть с марсианского. :mrgreen:
"Обещанный крах доллара" не имеет никакого отношения ни к предмету обсуждения, ни ко мне. :mrgreen:
Почему у меня спрашиваете-то? :mrgreen:


Как обычно, ваше "давайте подискутируем", а когда вас повозили треуголкой по навозу, то "а я тут при чём ?"
Ссылка на Хазина и при чём тут вы.

1. Замечание о ссылке на данный сайт - это не
по навозу
.
Иначе это "навоз" до сих пор висит на валютной ветке (откуда я и вышел на данную статью).
Добавлено: Ср 28 ноя, 2018 22:59 стр. 6958
  Starikan написав:Немного ночного оффтопа: письмо российскому папе на фронт (почти Бродский)
http://worldcrisis.ru/crisis/3220166

Мне понравилось


Добавлено: Ср 28 ноя, 2018 23:52
  ЛАД написав:Но на том же сайте есть более интересное (на мой взгляд) http://worldcrisis.ru/crisis/3220172.
Такие вещи объясняют страх перед войной, кот. здесь кто-то удивлялся.
А вообще, книги Алексиевич я бы включил в обязательную программу для школ и у нас, и, особенно, в РФ.
С одной стороны, лучше понимаешь, что такое настоящая, а не киношная война, с другой стороны, начинаешь больше ценить заслугу наших отцов (или дедов) в той Победе. И, возможно, было бы меньше желающих приписать ту победу кому-то другому.
А для россиян, возможно, уменьшило бы количество поддерживающих политику Путина.


2.
а я тут при чём ?
- притянутая за уши ложь.
потому что моё "не имеет никакого отношения" относилось к конкретно - "обещанному краху доллара" (к конкретному вопросу ко мне Sommer).

3.
Ссылка на Хазина и при чём тут вы.

Ссылка была на статью. Статью не Хазина, а В.Пастухова.

Итого: три строчки голословных выпадов. С искажением и ложью.
По тому же Хазину (раз притягивалось за уши... тем более ссылкой на Хазин об Украине) -- нужно чётко разделять его конкретные мнения. У него их много.
И некоторые из них полностью разделял и даже больше - постоянно опирался на них тот же коллега Мортимер. Мортимер, который на порядки умнее всяких персонажей аля "Тупой и ещё тупее". И патриотичнее..

На этом всё. Модераторов попрошу ещё раз не удалять. Постараюсь по теме и теме (можно и как pesikot?)).
Хотя автор топика всегда был намного шире рамок темы и видел более глубокие связи в любой тематике.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:11

К большинству:


Как раз это и есть тупиковый путь "развития" и существования Украины.
Пора это понять и трезво видеть путь реализации восстановления Государства Украина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:48

detroytred
А что вы так заистерили ? ась ?
Чует кошка, чьё сало съела
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:51

Kudrjavuy
Да не напрягайтесь, вы из-за поребрика, не видите Украину, как государство.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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  #<1 ... 4077407840794080
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