Додано: Нед 02 гру, 2018 10:57

pesikot написав: detroytred написав: Sommer написав: Статья с хазинского сайта? Как там обещанный лет десять назад крах доллара поживает? Статья с хазинского сайта? Как там обещанный лет десять назад крах доллара поживает?

Хоть с марсианского.

"Обещанный крах доллара" не имеет никакого отношения ни к предмету обсуждения, ни ко мне.

Почему у меня спрашиваете-то? Хоть с марсианского."Обещанный крах доллара" не имеет никакого отношения ни к предмету обсуждения, ни ко мне.Почему у меня спрашиваете-то?



Как обычно, ваше "давайте подискутируем", а когда вас повозили треуголкой по навозу, то "а я тут при чём ?"

Ссылка на Хазина и при чём тут вы. Как обычно, ваше "давайте подискутируем", а когда вас повозили треуголкой по навозу, то "а я тут при чём ?"Ссылка на Хазина и при чём тут вы.

по навозу

Starikan написав: Немного ночного оффтопа: письмо российскому папе на фронт (почти Бродский)

http://worldcrisis.ru/crisis/3220166



Мне понравилось Немного ночного оффтопа: письмо российскому папе на фронт (почти Бродский)Мне понравилось

ЛАД написав: Но на том же сайте есть более интересное (на мой взгляд) http://worldcrisis.ru/crisis/3220172 .

Такие вещи объясняют страх перед войной, кот. здесь кто-то удивлялся.

А вообще, книги Алексиевич я бы включил в обязательную программу для школ и у нас, и, особенно, в РФ.

С одной стороны, лучше понимаешь, что такое настоящая, а не киношная война, с другой стороны, начинаешь больше ценить заслугу наших отцов (или дедов) в той Победе. И, возможно, было бы меньше желающих приписать ту победу кому-то другому.

А для россиян, возможно, уменьшило бы количество поддерживающих политику Путина. Но на том же сайте есть более интересное (на мой взгляд)Такие вещи объясняют страх перед войной, кот. здесь кто-то удивлялся.А вообще, книги Алексиевич я бы включил в обязательную программу для школ и у нас, и, особенно, в РФ.С одной стороны, лучше понимаешь, что такое настоящая, а не киношная война, с другой стороны, начинаешь больше ценить заслугу наших отцов (или дедов) в той Победе. И, возможно, было бы меньше желающих приписать ту победу кому-то другому.А для россиян, возможно, уменьшило бы количество поддерживающих политику Путина.

а я тут при чём ?

Ссылка на Хазина и при чём тут вы.

Модераторов попрошу не удалять. Раз уж оставили лживые выпады в мой адрес, то могу же ответить, дальше развивать этот вопрос не буду. Тем более, что ничью горячую дискуссию я не прерываю.1. Замечание о ссылке на данный сайт - это неИначе это "навоз" до сих пор висит на валютной ветке (откуда я и вышел на данную статью).Добавлено: Ср 28 ноя, 2018 22:59 стр. 6958Добавлено: Ср 28 ноя, 2018 23:522.- притянутая за уши ложь.потому что моё "не имеет никакого отношения" относилось к конкретно - "обещанному краху доллара" (к конкретному вопросу ко мне Sommer).3.Ссылка была на статью. Статью не Хазина, а В.Пастухова.Итого: три строчки голословных выпадов. С искажением и ложью.По тому же Хазину (раз притягивалось за уши... тем более ссылкой на Хазин об Украине) -- нужно чётко разделять его конкретные мнения. У него их много.И некоторые из них полностью разделял и даже больше - постоянно опирался на них тот же коллега Мортимер. Мортимер, который на порядки умнее всяких персонажей аля "Тупой и ещё тупее". И патриотичнее..На этом всё. Модераторов попрошу ещё раз не удалять. Постараюсь по теме и теме (можно и как pesikot?)).Хотя автор топика всегда был намного шире рамок темы и видел более глубокие связи в любой тематике.