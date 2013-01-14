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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4077407840794080
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:28

  freeze написав:Как поступит РФ в следующий раз, понятно и школьнику.
Интереснее подумать, как поступит Украина, потому что здесь есть варианты.

и какие здесь есть варианты по вашему мнению ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:29

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?


Трошки сатиры
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:57

Модераторов попрошу не удалять. Раз уж оставили лживые выпады в мой адрес, то могу же ответить, дальше развивать этот вопрос не буду. Тем более, что ничью горячую дискуссию я не прерываю.

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  Sommer написав:Статья с хазинского сайта? Как там обещанный лет десять назад крах доллара поживает? :mrgreen:

Хоть с марсианского. :mrgreen:
"Обещанный крах доллара" не имеет никакого отношения ни к предмету обсуждения, ни ко мне. :mrgreen:
Почему у меня спрашиваете-то? :mrgreen:


Как обычно, ваше "давайте подискутируем", а когда вас повозили треуголкой по навозу, то "а я тут при чём ?"
Ссылка на Хазина и при чём тут вы.

1. Замечание о ссылке на данный сайт - это не
по навозу
.
Иначе это "навоз" до сих пор висит на валютной ветке (откуда я и вышел на данную статью).
Добавлено: Ср 28 ноя, 2018 22:59 стр. 6958
  Starikan написав:Немного ночного оффтопа: письмо российскому папе на фронт (почти Бродский)
http://worldcrisis.ru/crisis/3220166

Мне понравилось


Добавлено: Ср 28 ноя, 2018 23:52
  ЛАД написав:Но на том же сайте есть более интересное (на мой взгляд) http://worldcrisis.ru/crisis/3220172.
Такие вещи объясняют страх перед войной, кот. здесь кто-то удивлялся.
А вообще, книги Алексиевич я бы включил в обязательную программу для школ и у нас, и, особенно, в РФ.
С одной стороны, лучше понимаешь, что такое настоящая, а не киношная война, с другой стороны, начинаешь больше ценить заслугу наших отцов (или дедов) в той Победе. И, возможно, было бы меньше желающих приписать ту победу кому-то другому.
А для россиян, возможно, уменьшило бы количество поддерживающих политику Путина.


2.
а я тут при чём ?
- притянутая за уши ложь.
потому что моё "не имеет никакого отношения" относилось к конкретно - "обещанному краху доллара" (к конкретному вопросу ко мне Sommer).

3.
Ссылка на Хазина и при чём тут вы.

Ссылка была на статью. Статью не Хазина, а В.Пастухова.

Итого: три строчки голословных выпадов. С искажением и ложью.
По тому же Хазину (раз притягивалось за уши... тем более ссылкой на Хазин об Украине) -- нужно чётко разделять его конкретные мнения. У него их много.
И некоторые из них полностью разделял и даже больше - постоянно опирался на них тот же коллега Мортимер. Мортимер, который на порядки умнее всяких персонажей аля "Тупой и ещё тупее". И патриотичнее..

На этом всё. Модераторов попрошу ещё раз не удалять. Постараюсь по теме и теме (можно и как pesikot?)).
Хотя автор топика всегда был намного шире рамок темы и видел более глубокие связи в любой тематике.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:11

К большинству:


Как раз это и есть тупиковый путь "развития" и существования Украины.
Пора это понять и трезво видеть путь реализации восстановления Государства Украина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:48

detroytred
А что вы так заистерили ? ась ?
Чует кошка, чьё сало съела
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:51

Kudrjavuy
Да не напрягайтесь, вы из-за поребрика, не видите Украину, как государство.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:24

  pesikot написав:Kudrjavuy
Да не напрягайтесь, вы из-за поребрика, не видите Украину, как государство.

:roll:
Именно такие "фотографии" в 14 продавали Крым, и выли всё по "закону", именно такие "фотографии" в 14м, когда Донецк был полон криминалом со всех тюрем РФ - стонали "не напрягайтесь" и "дудели в дуделку в "Поддержку Украины"".
Именно такие "фотографии" стоят на кормёжке от представителей хозяев за организацией "янтарного бизнеса", "экспорта дров", угля, хлеба, орехов, "евроблях", ...........
- Оно шо животное, его мордой в "кучу", а оно и далее - своё. :mrgreen:

Ты, хоть посмотри выложенное самими видео и ответь, а какое ещё количество "депутантов" ВР за краюху продано? А сколько продаётся? Кто за этим стоит и кому это выгодно?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:37

Как я понимаю, трезвый взгляд не только у меня:
https://gordonua.com/news/society/gluzm ... 52922.html
Глузман: Мы явно сближаемся с Россией. Не по воле Путина, а своим собственным безволием
По словам психиатра Семена Глузмана, нынешние власти Украины "в надежде на продолжение властвования после выборов искушают страну национализмом". Глузман считает, что Украина сближается с Россией, и не по воле президента РФ Владимира Путина, а из-за коррупции, отсутствия профессионалов и роста национализма.
Сегодня 14.08

Глузман: В каждом обществе около 20% граждан являются ведущими, трезво осмысливающими свою действительность

В Украине стали не нужны профессионалы, так как они опасны. Такое мнение в статье, опубликованной на LB.ua 3 декабря, выразил диссидент, глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

"Давно осознал: даже в эмиграции не так тяжело жить, как одному в своей стране. Живу не в России, тем не менее, и здесь, на родине, в Украине, постоянно испытываю чувство горечи. Противно, больно смотреть, как сегодняшняя власть в надежде на продолжение властвования после выборов, искушает страну национализмом. Примитивным, неубедительным, ненастоящим", – написал Глузман.

По его словам, власть не умеет "искушать искренностью и экономическими успехами".

"Не могу не привести психиатрическую оценку происходящего: безумие единиц – исключение, а безумие групп, партий, народов – правило. Так говорил Заратустра, по Ницше. Сопротивление духовному рабству является не менее важным, чем сопротивление внешнему, узаконенному рабству. Давно сказано: духовное рабство, как и физическое, покоится на согласии раба подчиняться чужой воле", – продолжил психиатр.

Он добавил, что "в каждом обществе около 20% граждан являются ведущими, трезво осмысливающими свою действительность, способными вести за собой 80% граждан, не имеющих собственной воли".

"Эти 20% и есть интеллигенция. Интеллигенция, а не образованщина… Мой львовский коллега совсем недавно определил нас, Украину так: "Мы – страна волонтеров, экспертов и активистов. Наша проблема – недостаток профессионалов". Горькие слова. И очень основательные. В стране, где коррупция смертельно поразила систему высшего образования, где во многих университетах дипломами торгуют почти открыто, профессионалы не нужны. Более того, они опасны! Яркий пример – наше министерство здравоохранения", – отметил Глузман.

Он подчеркнул, что "можно продолжить утешать себя тем, что Украина – не Россия".

"Можно гордиться обилием новорожденных университетов, плодящих легко и относительно дешево образованщину, но не интеллигенцию. Можно продолжать назначать в высокие управленческие должности скудных умом, знаниями и волей своих и иностранных граждан. Увы, мы явно сближаемся с Россией. Не по воле [презиеднта России] Владимира Путина, а своим собственным безволием, равнодушием. Боюсь, что вскоре украинская образованщина полностью вытеснит украинскую интеллигенцию. Карл Ясперс, немецкий психиатр и философ, страдал редко встречающейся у идеологов болезнью – дальнозоркостью. В начальные времена становления в Германии нацизма он предрек скорые разрушительные последствия правления Гитлера и его совсем не интеллигентной своры. Так и случилось. Знаю, многие мои читатели порицают мой пессимизм. Увы, я попросту банальный реалист. А для утешения недовольных мною приведу вполне оптимистические слова восточного мудреца: "В пещере невежества радуйся и слабому светильнику". Только вот светильник необходимо поддерживать горящим", – резюмировал Глузман.

В августе Глузман заявил, что Украиной управляют "самонадеянные неудачники". "Многое изменилось: у нас война. Странная война, но смерти солдат вполне конкретные. И сотни тысяч беженцев. Другие, прежде жившие в Украине, внезапно оказались в "России"… Оккупация. А в остальном – все как прежде. Самонадеянные неудачники управляют страной, тотальная коррупция, реформы, разрушающие государство. Моя Украина", – написал он.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/gluzm ... 52922.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:13

омерта по-украински. продолжение следует

Несколько депутатов проявили желание взять экс-главу ГФС Продана на поруки

Ранее САП обратилась в суд с ходатайством об избрании для Продана меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 89 млн грн.
«В суд поступили заявления о желании взять на поруки Продана от нескольких лиц», - отметила судья. Это, в частности народные депутаты Давид Макарьян, Николай Паламарчук, Геннадий Ткачук, Николай Кучер, Максим Курячмй, Вадим Денисенко.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10361742- ... oruki.html

Шестеро нардепов от БПП
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