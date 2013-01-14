Оккупация. А в остальном – все как прежде. Самонадеянные неудачники управляют страной, тотальная коррупция, реформы, разрушающие государство. Моя Украина

Глузман: Мы явно сближаемся с Россией. Не по воле Путина, а своим собственным безволиемПо словам психиатра Семена Глузмана, нынешние власти Украины "в надежде на продолжение властвования после выборов искушают страну национализмом". Глузман считает, что Украина сближается с Россией, и не по воле президента РФ Владимира Путина, а из-за коррупции, отсутствия профессионалов и роста национализма.Сегодня 14.08Глузман: В каждом обществе около 20% граждан являются ведущими, трезво осмысливающими свою действительность"Давно осознал: даже в эмиграции не так тяжело жить, как одному в своей стране. Живу не в России, тем не менее, и здесь, на родине, в Украине, постоянно испытываю чувство горечи. Противно, больно смотреть, как сегодняшняя власть в надежде на продолжение властвования после выборов, искушает страну национализмом. Примитивным, неубедительным, ненастоящим", – написал Глузман.По его словам, власть не умеет "искушать искренностью и экономическими успехами"."Не могу не привести психиатрическую оценку происходящего: безумие единиц – исключение, а безумие групп, партий, народов – правило. Так говорил Заратустра, по Ницше. Сопротивление духовному рабству является не менее важным, чем сопротивление внешнему, узаконенному рабству. Давно сказано: духовное рабство, как и физическое, покоится на согласии раба подчиняться чужой воле", – продолжил психиатр.Он добавил, что "в каждом обществе около 20% граждан являются ведущими, трезво осмысливающими свою действительность, способными вести за собой 80% граждан, не имеющих собственной воли"."Эти 20% и есть интеллигенция. Интеллигенция, а не образованщина… Мой львовский коллега совсем недавно определил нас, Украину так: "Мы – страна волонтеров, экспертов и активистов. Наша проблема – недостаток профессионалов". Горькие слова. И очень основательные. В стране, где коррупция смертельно поразила систему высшего образования, где во многих университетах дипломами торгуют почти открыто, профессионалы не нужны. Более того, они опасны! Яркий пример – наше министерство здравоохранения", – отметил Глузман.Он подчеркнул, что "можно продолжить утешать себя тем, что Украина – не Россия"."Можно гордиться обилием новорожденных университетов, плодящих легко и относительно дешево образованщину, но не интеллигенцию. Можно продолжать назначать в высокие управленческие должности скудных умом, знаниями и волей своих и иностранных граждан. Увы, мы явно сближаемся с Россией. Не по воле [презиеднта России] Владимира Путина, а своим собственным безволием, равнодушием. Боюсь, что вскоре украинская образованщина полностью вытеснит украинскую интеллигенцию. Карл Ясперс, немецкий психиатр и философ, страдал редко встречающейся у идеологов болезнью – дальнозоркостью. В начальные времена становления в Германии нацизма он предрек скорые разрушительные последствия правления Гитлера и его совсем не интеллигентной своры. Так и случилось. Знаю, многие мои читатели порицают мой пессимизм. Увы, я попросту банальный реалист. А для утешения недовольных мною приведу вполне оптимистические слова восточного мудреца: "В пещере невежества радуйся и слабому светильнику". Только вот светильник необходимо поддерживать горящим", – резюмировал Глузман.В августе Глузман заявил, что Украиной управляют "самонадеянные неудачники". "Многое изменилось: у нас война. Странная война, но смерти солдат вполне конкретные. И сотни тысяч беженцев. Другие, прежде жившие в Украине, внезапно оказались в "России"…", – написал он.Больше читайте тут: