Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Но на том же сайте есть более интересное (на мой взгляд) http://worldcrisis.ru/crisis/3220172. Такие вещи объясняют страх перед войной, кот. здесь кто-то удивлялся. А вообще, книги Алексиевич я бы включил в обязательную программу для школ и у нас, и, особенно, в РФ. С одной стороны, лучше понимаешь, что такое настоящая, а не киношная война, с другой стороны, начинаешь больше ценить заслугу наших отцов (или дедов) в той Победе. И, возможно, было бы меньше желающих приписать ту победу кому-то другому. А для россиян, возможно, уменьшило бы количество поддерживающих политику Путина.
2.
а я тут при чём ?
- притянутая за уши ложь. потому что моё "не имеет никакого отношения" относилось к конкретно - "обещанному краху доллара" (к конкретному вопросу ко мне Sommer).
3.
Ссылка на Хазина и при чём тут вы.
Ссылка была на статью. Статью не Хазина, а В.Пастухова.
Итого: три строчки голословных выпадов. С искажением и ложью. По тому же Хазину (раз притягивалось за уши... тем более ссылкой на Хазин об Украине) -- нужно чётко разделять его конкретные мнения. У него их много. И некоторые из них полностью разделял и даже больше - постоянно опирался на них тот же коллега Мортимер. Мортимер, который на порядки умнее всяких персонажей аля "Тупой и ещё тупее". И патриотичнее..
На этом всё. Модераторов попрошу ещё раз не удалять. Постараюсь по теме и теме (можно и как pesikot?)). Хотя автор топика всегда был намного шире рамок темы и видел более глубокие связи в любой тематике.
Как раз это и есть тупиковый путь "развития" и существования Украины. Пора это понять и трезво видеть путь реализации восстановления Государства Украина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Kudrjavuy Да не напрягайтесь, вы из-за поребрика, не видите Украину, как государство.
Именно такие "фотографии" в 14 продавали Крым, и выли всё по "закону", именно такие "фотографии" в 14м, когда Донецк был полон криминалом со всех тюрем РФ - стонали "не напрягайтесь" и "дудели в дуделку в "Поддержку Украины"". Именно такие "фотографии" стоят на кормёжке от представителей хозяев за организацией "янтарного бизнеса", "экспорта дров", угля, хлеба, орехов, "евроблях", ........... - Оно шо животное, его мордой в "кучу", а оно и далее - своё.
Ты, хоть посмотри выложенное самими видео и ответь, а какое ещё количество "депутантов" ВР за краюху продано? А сколько продаётся? Кто за этим стоит и кому это выгодно?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://gordonua.com/news/society/gluzm ... 52922.html Глузман: Мы явно сближаемся с Россией. Не по воле Путина, а своим собственным безволием По словам психиатра Семена Глузмана, нынешние власти Украины "в надежде на продолжение властвования после выборов искушают страну национализмом". Глузман считает, что Украина сближается с Россией, и не по воле президента РФ Владимира Путина, а из-за коррупции, отсутствия профессионалов и роста национализма. Сегодня 14.08
Глузман: В каждом обществе около 20% граждан являются ведущими, трезво осмысливающими свою действительность
В Украине стали не нужны профессионалы, так как они опасны. Такое мнение в статье, опубликованной на LB.ua 3 декабря, выразил диссидент, глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.
"Давно осознал: даже в эмиграции не так тяжело жить, как одному в своей стране. Живу не в России, тем не менее, и здесь, на родине, в Украине, постоянно испытываю чувство горечи. Противно, больно смотреть, как сегодняшняя власть в надежде на продолжение властвования после выборов, искушает страну национализмом. Примитивным, неубедительным, ненастоящим", – написал Глузман.
По его словам, власть не умеет "искушать искренностью и экономическими успехами".
"Не могу не привести психиатрическую оценку происходящего: безумие единиц – исключение, а безумие групп, партий, народов – правило. Так говорил Заратустра, по Ницше. Сопротивление духовному рабству является не менее важным, чем сопротивление внешнему, узаконенному рабству. Давно сказано: духовное рабство, как и физическое, покоится на согласии раба подчиняться чужой воле", – продолжил психиатр.
Он добавил, что "в каждом обществе около 20% граждан являются ведущими, трезво осмысливающими свою действительность, способными вести за собой 80% граждан, не имеющих собственной воли".
"Эти 20% и есть интеллигенция. Интеллигенция, а не образованщина… Мой львовский коллега совсем недавно определил нас, Украину так: "Мы – страна волонтеров, экспертов и активистов. Наша проблема – недостаток профессионалов". Горькие слова. И очень основательные. В стране, где коррупция смертельно поразила систему высшего образования, где во многих университетах дипломами торгуют почти открыто, профессионалы не нужны. Более того, они опасны! Яркий пример – наше министерство здравоохранения", – отметил Глузман.
Он подчеркнул, что "можно продолжить утешать себя тем, что Украина – не Россия".
"Можно гордиться обилием новорожденных университетов, плодящих легко и относительно дешево образованщину, но не интеллигенцию. Можно продолжать назначать в высокие управленческие должности скудных умом, знаниями и волей своих и иностранных граждан. Увы, мы явно сближаемся с Россией. Не по воле [презиеднта России] Владимира Путина, а своим собственным безволием, равнодушием. Боюсь, что вскоре украинская образованщина полностью вытеснит украинскую интеллигенцию. Карл Ясперс, немецкий психиатр и философ, страдал редко встречающейся у идеологов болезнью – дальнозоркостью. В начальные времена становления в Германии нацизма он предрек скорые разрушительные последствия правления Гитлера и его совсем не интеллигентной своры. Так и случилось. Знаю, многие мои читатели порицают мой пессимизм. Увы, я попросту банальный реалист. А для утешения недовольных мною приведу вполне оптимистические слова восточного мудреца: "В пещере невежества радуйся и слабому светильнику". Только вот светильник необходимо поддерживать горящим", – резюмировал Глузман.
В августе Глузман заявил, что Украиной управляют "самонадеянные неудачники". "Многое изменилось: у нас война. Странная война, но смерти солдат вполне конкретные. И сотни тысяч беженцев. Другие, прежде жившие в Украине, внезапно оказались в "России"… Оккупация. А в остальном – все как прежде. Самонадеянные неудачники управляют страной, тотальная коррупция, реформы, разрушающие государство. Моя Украина", – написал он.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Несколько депутатов проявили желание взять экс-главу ГФС Продана на поруки
Ранее САП обратилась в суд с ходатайством об избрании для Продана меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 89 млн грн. «В суд поступили заявления о желании взять на поруки Продана от нескольких лиц», - отметила судья. Это, в частности народные депутаты Давид Макарьян, Николай Паламарчук, Геннадий Ткачук, Николай Кучер, Максим Курячмй, Вадим Денисенко.