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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4078407940804081
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:51

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Распятых мальчиков прибыло.

Смотреть с осторожностью :).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:05

Sommer
:D
Скорее "девочек" - иш, как плющит.
О чём и говорят, с оккупационным режимом общаться - нужно иметь иммунитет.
Для старшего поколения это уже в крови, как условия выживания в СССР(Северной Кореи, Кампучии,...).
Молодые и не привитые - попадают.

Почему и говорю, что каждый день действует на наше разделение - за 4 года "чумы" выросло новое поколение с мозгом выеденным коричневой чумой с востока.
Сегодня это приходится воспринимать как безвозвратный факт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 4078407940804081
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