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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:05
Sommer
Скорее "девочек" - иш, как плющит.
О чём и говорят, с оккупационным режимом общаться - нужно иметь иммунитет.
Для старшего поколения это уже в крови, как условия выживания в СССР(Северной Кореи, Кампучии,...).
Молодые и не привитые - попадают.
Почему и говорю, что каждый день действует на наше разделение - за 4 года "чумы" выросло новое поколение с мозгом выеденным коричневой чумой с востока.
Сегодня это приходится воспринимать как безвозвратный факт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:16
Faceless написав: Kudrjavuy написав:
Как я понимаю, трезвый взгляд не только у меня:
Кто вам сообщил, что у вас трезвый?
+++
НЕ всегда, прямая - является кратчайшим путём!
Но при работе с людьми Вы всегда должны уметь убедить их, что "Решение исходит именно от них."
Ваша задача предоставить им максимальное количество информации, для взвешивания всех "За" и "Против", дать самостоятельно увидеть(прочувствовать) результат возможных событий.
Как раз для этого наиболее ценным является критические замечания, если они по сути.
"Одна голова - хорошо, но две лучше"
В то же время быть в постоянной оппозиции со всеми - это уже признак шизофрении!
Или в нашем случае подпитываемым состоянием откровенной "Геббельсовщиной", или действиями "лиц заинтересованных".Поэтому хочется, что бы ориентировалось в ситуации не 8%, а как минимум 20% - это уже критический предел.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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