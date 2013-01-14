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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4078407940804081
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:05

Sommer
:D
Скорее "девочек" - иш, как плющит.
О чём и говорят, с оккупационным режимом общаться - нужно иметь иммунитет.
Для старшего поколения это уже в крови, как условия выживания в СССР(Северной Кореи, Кампучии,...).
Молодые и не привитые - попадают.

Почему и говорю, что каждый день действует на наше разделение - за 4 года "чумы" выросло новое поколение с мозгом выеденным коричневой чумой с востока.
Сегодня это приходится воспринимать как безвозвратный факт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:16

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Как я понимаю, трезвый взгляд не только у меня:

Кто вам сообщил, что у вас трезвый? :mrgreen:

:D
+++
НЕ всегда, прямая - является кратчайшим путём!
Но при работе с людьми Вы всегда должны уметь убедить их, что "Решение исходит именно от них."

Ваша задача предоставить им максимальное количество информации, для взвешивания всех "За" и "Против", дать самостоятельно увидеть(прочувствовать) результат возможных событий.
Как раз для этого наиболее ценным является критические замечания, если они по сути. :oops:
"Одна голова - хорошо, но две лучше"
В то же время быть в постоянной оппозиции со всеми - это уже признак шизофрении!

Или в нашем случае подпитываемым состоянием откровенной "Геббельсовщиной", или действиями "лиц заинтересованных".
Поэтому хочется, что бы ориентировалось в ситуации не 8%, а как минимум 20% - это уже критический предел.

Те же слова, но для большинства:
- Если люди - это всегда стадо баранов, то кто-же их пастухи?(именно это заставляет большинство бежать с Украины, с богом данной Родины)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:21

Бывший начальник управления уголовного розыска Киева Леонид Курята, который управлял спецоперацией в Княжичах 4 декабря 2016 года, где в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей, назначен главой полиции в городе Бахмут вблизи линии разграничения в Донецкой области.
"Учитывая, что Курята Л.Л. имеет значительный опыт работы, в том числе и на оперативных и руководящих должностях в Национальной полиции принято решение о назначении его … на должность начальника Бахмутского отдела полиции", – говорится в ответе Нацполиции
Леонида Куряту уволили в результате служебного расследования в январе 2017 года. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева решил восстановить его в должности в Киевской полиции. А в конце 2018 глава Национальной полиции Сергей Князев отправил Куряту на службу в прифронтовую зону. Источник: https://censor.net.ua/n3100550
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