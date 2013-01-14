Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Скорее "девочек" - иш, как плющит. О чём и говорят, с оккупационным режимом общаться - нужно иметь иммунитет. Для старшего поколения это уже в крови, как условия выживания в СССР(Северной Кореи, Кампучии,...). Молодые и не привитые - попадают.
Почему и говорю, что каждый день действует на наше разделение - за 4 года "чумы" выросло новое поколение с мозгом выеденным коричневой чумой с востока. Сегодня это приходится воспринимать как безвозвратный факт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Как я понимаю, трезвый взгляд не только у меня:
Кто вам сообщил, что у вас трезвый?
+++ НЕ всегда, прямая - является кратчайшим путём! Но при работе с людьми Вы всегда должны уметь убедить их, что "Решение исходит именно от них."
Ваша задача предоставить им максимальное количество информации, для взвешивания всех "За" и "Против", дать самостоятельно увидеть(прочувствовать) результат возможных событий. Как раз для этого наиболее ценным является критические замечания, если они по сути. "Одна голова - хорошо, но две лучше" В то же время быть в постоянной оппозиции со всеми - это уже признак шизофрении!
Или в нашем случае подпитываемым состоянием откровенной "Геббельсовщиной", или действиями "лиц заинтересованных". Поэтому хочется, что бы ориентировалось в ситуации не 8%, а как минимум 20% - это уже критический предел.
Те же слова, но для большинства: - Если люди - это всегда стадо баранов, то кто-же их пастухи?(именно это заставляет большинство бежать с Украины, с богом данной Родины)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бывший начальник управления уголовного розыска Киева Леонид Курята, который управлял спецоперацией в Княжичах 4 декабря 2016 года, где в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей, назначен главой полиции в городе Бахмут вблизи линии разграничения в Донецкой области. "Учитывая, что Курята Л.Л. имеет значительный опыт работы, в том числе и на оперативных и руководящих должностях в Национальной полиции принято решение о назначении его … на должность начальника Бахмутского отдела полиции", – говорится в ответе Нацполиции Леонида Куряту уволили в результате служебного расследования в январе 2017 года. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева решил восстановить его в должности в Киевской полиции. А в конце 2018 глава Национальной полиции Сергей Князев отправил Куряту на службу в прифронтовую зону. Источник: https://censor.net.ua/n3100550