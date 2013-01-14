Додано: Вів 04 гру, 2018 12:16

Faceless написав: Kudrjavuy написав: Как я понимаю, трезвый взгляд не только у меня: Как я понимаю, трезвый взгляд не только у меня:

Кто вам сообщил, что у вас трезвый? Кто вам сообщил, что у вас трезвый?

+++НЕ всегда, прямая - является кратчайшим путём!Но при работе с людьми Вы всегда должны уметь убедить их, что "Решение исходит именно от них."Ваша задача предоставить им максимальное количество информации, для взвешивания всех "За" и "Против", дать самостоятельно увидеть(прочувствовать) результат возможных событий.Как раз для этого наиболее ценным является критические замечания, если они по сути."Одна голова - хорошо, но две лучше"В то же время быть в постоянной оппозиции со всеми - это уже признак шизофрении!Или в нашем случае подпитываемым состоянием откровенной "Геббельсовщиной", или действиями "лиц заинтересованных".Те же слова, но для большинства:- Если люди - это всегда стадо баранов, то кто-же их пастухи?(именно это заставляет большинство бежать с Украины, с богом данной Родины)