ОТОБРАТЬ, ПОПОЛЬЗОВАТЬ, ПРОДАТЬ: НА ЖИТОМИРЩИНЕ РЕЙДЕРСТВОМ ЗАНЯЛИСЬ ГОССЛУЖАЩИЕФонд госимущества Украины, похоже, вляпался в грандиозную неприятность. Которая на юридическом языке называется торговлей краденым.На сайте житомирского регионального отделения Фонда появилось объявление о продаже на открытом конкурсе единого имущественного комплекса государственного предприятия «Головинский карьер».В объявлении Фонд наивно указывает, что «Производственная деятельность предприятием осуществляется с апреля 2017 года». А уже в июле объявление об аукционе появилось в газете «Ведомости приватизации». То есть после четырех месяцев «производственной деятельности» – на продажу? Как вам такая эффективность государственного менеджмента предприятия по добыче и обработке гранита?Впрочем, кадрово-управленческая политика руководства житомирского отделения Фонда – отдельный вопрос. А вот желающим поучаствовать в аукционе будет интересно узнать, что львиная часть имущества, которое Фонд предлагает к продаже вместе с ЕИК, на самом деле числится под арестом, потому что не принадлежит указанному госпредприятию. Оно было отжато у владельца в ходе реализации рейдерской схемы, частью которой являлось и создание самого так называемого «Головинского карьера»…Гранитные войныПо всей географии Украины гранитные карьеры давно стали полями сражений. Тут все не так громко, как с янтарем и лесом, но криминальное оживление год от года не стихает. За гранит воюют и крупные банки, и местные уголовные группировки.Среди наиболее известных рейдерских историй, связанных с гранитом – захват Волновахского спецкарьера в 2010 году. Это пример откровенно бандитской схемы – с похищениями людей, силовыми захватами, купленными судебными решениями и отстраненностью милиции. В лучших традициях донецкого региона того времени.Более «цивилизованные» методы рейдерства демонстрирует, скажем, банк ВТБ, который нынче пытается забрать Любимовское и Чаплинское месторождения гранита в Днепропетровской области.Случай с Головинским гранитным карьером стоит в этом ряду особняком. Ситуация просто фонтанирует цинизмом: житомирские «правоохранители» в связке с руководством областного Фонда госимущества и «своим» судьей, отжали у владельца гранитное месторождение, создали «времянку»-прикрытие в виде госпредприятия, поставили директором персонажа, проходящего по уголовному делу и больше года вели нелегальную добычу. А теперь продают отжатое добро через Фонд госимущества.Не верите? Тогда – по-возможности сжатая хронология этого вполне современного по духу и материальному содержанию дела.«Головинский гранит» против «Головинского карьера»Бизнес на добыче гранита – дело, где нет быстрых шальных барышей. Но зато стабильное – даже в кризисные времена капитализация не падает, ибо спрос на гранит есть всегда: от облицовочных плит различного назначения до кладбищенских памятников.«Головинский гранит» был именно таким – без фантастических прибылей, но с определенной уверенностью в завтрашнем дне. В свое время его владелец – Игорь Яцук – инвестировал в современную технологию и технику. Что позволяло иметь постоянную стабильную прибыль.Но пару лет назад, проверив дела на своем предприятии, владелец выяснил, что директор «Головинского гранита» стал не по-детски воровать. Аудит показал искажение данных в отчетах, неуплату налогов и торговлю гранитом «мимо кассы». В целом директор наделал долгов перед бюджетом аж на 11 миллионов гривен.Этого славного персонажа – Федора Горбаня – надо запомнить еще и потому, что весь период его шалостей местные правоохранители и налоговики упорно не замечали ни серых схем, ни неуплаты налогов. Впрочем, ситуация выглядит довольно прозрачно: по всей видимости, директор делился с кем надо и такое положение всех устраивало. Яцук вороватого управляющего уволил и заявил о его проделках в полицию, которая возбудила в отношении Горбаня уголовное дело за неуплату налогов.Предприятие погасило все долги и восстановило нормальную работу. И вот тут на «Головинский гранит» вдруг посыпался град проверок от всех органов, которые так долго философски взирали на шалости бывшего директора. Проверки, правда, не выявили в текущей работе каких-либо нарушений. Но, как показывает практика, в деле освоения чужого бизнеса наличие даже формальных претензий со стороны госорганов не является обязательным условием.На территории предприятия расположен ЕИК (единый имущественный комплекс) – сооружения, в которых находились техника и станки, принадлежащие «Головинскому граниту». Это государственная собственность, которую предприятие арендовало на протяжении семи лет. Но в последние годы арендная плата стала просто непосильной, поэтому «Головинский гранит» обратился в житомирское представительство Фонда госимущества с просьбой о расторжении договора аренды. Но руководство Фонда повело себя странно – обращения предприятия тут упорно, из месяца в месяц игнорировали целый год! После того, как срок действия договора аренды истек, Фонд, что называется, «наехал» на предприятие – после оценки и инвентаризации была выведена какая-то космическая «отступная» сумма. «Головинский гранит» потребовал справедливого законного расчета. Однако Фонд госимущества сделал «ход конем»: создал на базе ЕИК госпредприятие «Головинский карьер». Тот самый, который нынче выставлен на торги.А теперь внимание – директором этой новорожденной структуры был назначен… проворовавшийся Горбань, находящийся под следствием по фактам неуплаты налогов! Сей ценный кадр был возведен в должность исполняющим обязанности руководителя житомирского Фонда госимущества с ласковой фамилией Зайко. То есть человека, с позором изгнанного за воровство из частного предприятия, взяли руководить новым госпредприятием, причем созданным буквально «на месте преступления». И это делает исполняющий обязанности руководителя регионального ФГУ, являющийся, между прочим, в прошлом сотрудником милиции. Мог ли он не знать о том, что Горбань на момент занятия должности руководителя госпредприятия, обвинялся областной прокуратурой и Следственным управлением финансовых расследований в умышленной неуплате налогов на общую сумму 1 709 796 (уголовной производство зарегистрировано в ЕРДР под № 32016060000000012 от 23. 02. 2016).Странности житомирской ФемидыВ роли главной “вкусняшки” тут фигурируют оборудование и станки «Головинского гранита», которые хранились в помещениях, куда де-факто «вселили» свежеиспеченное госпредприятие. Естественно, это имущество владельцу возвращать никто не собирался. А чтобы «Головинский гранит» не особо активничал, пытаясь вернуть свое, в истории материализовались борцы за государственные интересы из житомирского УБЭПа.Старший оперуполномоченный майор полиции Александр Сьомак возбудил против «Головинского гранита» уголовное дело «по факту незаконной добычи» гранита на Головинском карьере.Сама по себе эта формулировка отдает изысканным идиотизмом, так как предприятие на самом деле разрабатывало не Головинский, а Слипчарский карьер, на что имеет абсолютно легальную лицензию №2698 сроком действия до середины 2018 года. Что было подтверждено проверками Госгеонедр дважды! Но доблестный житомирский пинкертон был столь суров в деле соблюдения государственного интереса, что не обратил внимания на это красноречивое обстоятельство. И вот с этим тупоумным «обвинением» житомирский УБЭП поперся в суд с требованием арестовать все имущество «Головинского гранита», – в том числе, естественно, и то, которое хранилось в помещениях ЕИК.Эта нелепая квалификация УБЭПовских претензий, по логике, должна была бы насторожить суд. Но логика, и без того слабо присущая украинской Фемиде, в житомирском крае вообще потерялась где-то в гранитных карьерах. Судья Корольовского райсуда Житомира Юрий Драч наложил арест на землю и имущество, а так же отдельными решениями разрешил представителям «органов» проводить на территории «Головинского гранита» всяческие следственные действия. Надо сказать, что странность житомирской Фемиды заключается не только в умении судьи Драча увидеть «незаконную добычу» при действующей лицензии. В этих славных краях даже система автоматизированного распределения дел работает по своим загадочным алгоритмам. Трижды житомирский УБЭП обращался в этот суд по делам, связанным с «Головинским гранитом», и все три раза дела попадали к судье Драчу. Впрочем, компьютер суда что-то, вероятно, знает. И его «случайный» выбор только додает истории пикантности.Потому что судья Драч – личость с неоднозначным шлейфом. Скажем, еще в 2010 году он вынес решение, освятившее рейдерский захват харьковского универмага «Украина». Эта история тогда наделала много шума. Драч неоднократно вносился житомирской прессой в «черный список» судей, хронически склонных к коррупционным решениям. Последний его «подвиг» – нарушение антикорупционного законодательства. 24 июля прокуратура житомирской области сообщила, что судья «забыл» вовремя подать свою электронную декларацию, причем амнезия подолжалась целых четыре месяца!В истории, о которой идет речь, судья Драч сыграл не последнюю роль – житомирские пинкертоны с санкции суда в июле 2016 года провели обыски на предприятии в старом добром стиле «маски-шоу». Искали что-то и по домам руководства. Правда, ничего подозрительного нигде не обнаружили и в дальнейшем никому никаких обвинений не предъявили. Да и зачем, собственно? Вся возня с получением санкций на обыски была, как оказалось, лишь ширмой для достижения главной цели.Рейдеры-реформаторы: без бит и титушекВ январе 2017 года на предприятие ворвались люди с оружием, представившиеся «органами» (но никому не показавшие документов), и всех тупо выгнали под предлогом очередного обыска. В этот раз им удалось изгнать охрану «Головинского гранита» – на ее место поставили охранную фирму, приведенную все тем же любимчиком местного Фонда госимущества и злостным неплательщиком налогов Горбанем. С этого дня попытки руководства «Головинского гранита» проникнуть на свою территорию, заполненную собственной техникой для добычи гранита, жестко пресекались. И пресекаются по сей день.А вишенка на этом рейдерском тортике в том, что «незаконная» добыча гранита не прекратилась. Она бойко шла все это время под эгидой «Головинского карьера». Который не имеет лицензии, зато под завязку оснащен «отжатой» техникой. То есть нелегальная добыча велась под прикрытием государственного предприятия и с помощью чужого оборудования, находящегося под арестом! Вот видео, снятое 28 июля 2017 г.Куда девался «серый» гранит – о том, вероятно, известно узкому кругу лиц: и.о. руководителя житомирского отделения Фонда госимущества Зайко; его ставленнику – директору госпредприятия Горбаню (уголовное дело против которого тщательно динамится); ну, и мужественным житомирским УБЭПовцам. Может, и судья Драч знает – зря, что ли старался?Уникальность этого дела в том, что процесс рейдерского захвата обошелся без привычных титушек с битами и прочей криминальной атрибутики. Операцию провернули сугубо люди из числа служителей государства. И теперь, неплохо заработав, они через Фонд госимущества «сливают» рискованный бизнес. Продавая чужую собственность, находящуюся под арестом.Стартовая стоимость ГП «Головинский карьер» – 45 миллионов гривен. 30 из этих миллионов – балансовая стоимость имущества ЗАО «Головинский гранит».Торговля краденым для ФГУ – это, наверное, такая реформа. А почему бы и нет? Сотрудники реформированного МВД обеспечивают «законность» кражи, представитель «реформированной» судебной системы обеспечивает «законность» их действий…Таков круговорот «реформ» в житомирской природе. О нем известно и в Нацполиции, и в Генпрокуратуре, куда не раз обращался ограбленный рейдерами владелец «Головинского гранита» Игорь Яцук. Но реакции, как нетрудно догадаться – ноль. И ноль в данном случае – очень знаковый.