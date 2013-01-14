Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хочу отметить, что это всё-таки "девочка грамотная", а кто может представить, что сейчас, Восточный Геббельс, в РФ уже обеляет рабовладельческий строй? Людей совершенно за Людей не считают - дуют в уши круче, чем в 70е. Это страшно, ведь любой тяжелый труд не делает человека выше интеллектом, и изредка черпая информацию из СМИ - он просто превращается в двуногое животное, которому навязывается стадный интеллект.(без Права иметь собственное мнение)
При чём массово были спущены с цепи все "глашатаи Геббельса"? Что - то серьёзное внешний Враг мутит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Интересная констатация факта: https://racurs.ua/ua/n115290-na-alyasci ... -foto.html В Украине на таких проблемах озолотили бы весь Израиль - комиссии, подготовки проектов, поиск средств, тендер - откаты, поиск средств на компенсацию разницы для строительства по причине инфляции, ..... - этак года на три. Здесь же пять дней. И дорога не частная!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.