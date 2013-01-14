Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:54

19yuriy91 написав: а вабще щас в раше далпаебизм в тренде.

кто ипанутей - тот и патриот главный и державник крепкий. а вабще щас в раше далпаебизм в тренде.кто ипанутей - тот и патриот главный и державник крепкий.

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