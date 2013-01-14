Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:14

Faceless написав: А при чем тут Израиль? А при чем тут Израиль?

Читайте ранее написанные посты с раскладками.1. По фамилиям2. По офшорным зонам3. По "бизнесу"4. По фактическому % стоимости выполнения работ5. По количеству ликвидированных местных "автодоров"6. По организации системы "смотрящих"7. По количеству "смотрящих" на "одного с сошкой"8. По уровню финансового участия не производительных сил.(сегодня 1:17)9. По технической регламентации наших дорог и транспорта, и тому, что на них происходит10. По качеству исполнения "ремонта" и его целей...................................................................................1000001. По регламентации в Японии и Сингапуре,... в конце концов в Чили.И как видим, результату в США!(В полемику с Вами я не вступаю! Я тупо выставляю факты на показ, для понимания участников какие аспекты нашей жизни подлежат особому вниманию, если Мы хотим стать уважаемым Государством и достойными Людьми - на фоне Агрессии из-вне. Кто и за чем, даёт карт - бланш оккупанту. С экспертной стороны "от обратного")