Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хочу отметить, что это всё-таки "девочка грамотная", а кто может представить, что сейчас, Восточный Геббельс, в РФ уже обеляет рабовладельческий строй? Людей совершенно за Людей не считают - дуют в уши круче, чем в 70е. Это страшно, ведь любой тяжелый труд не делает человека выше интеллектом, и изредка черпая информацию из СМИ - он просто превращается в двуногое животное, которому навязывается стадный интеллект.(без Права иметь собственное мнение)
При чём массово были спущены с цепи все "глашатаи Геббельса"? Что - то серьёзное внешний Враг мутит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Интересная констатация факта: https://racurs.ua/ua/n115290-na-alyasci ... -foto.html В Украине на таких проблемах озолотили бы весь Израиль - комиссии, подготовки проектов, поиск средств, тендер - откаты, поиск средств на компенсацию разницы для строительства по причине инфляции, ..... - этак года на три. Здесь же пять дней. И дорога не частная!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:В Украине на таких проблемах озолотили бы весь Израиль - комиссии, подготовки проектов, поиск средств, тендер - откаты, поиск средств на компенсацию разницы для строительства по причине инфляции, ..... - этак года на три. Здесь же пять дней. И дорога не частная!
так то ж пендосы бездуховные - им небось сатана помог
"Вместо них (украинцев) воюют неторопливые латышские биатлонистки, робкие грузинские легионы, гей-инструкторы из Америки, норвежцы со своим мухоморным чаем, наделяющим бесстрашием хуторян на время боя, стажеры из ИГИЛ, французы всех цветов, вот она разношерстная армия, а сами укропы в это время воюют с российскими посольствами, памятниками и церквями"
Это та же певица ртом Чичерина, видать ей какую-то особо забористую боярку подвезли.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
"Вместо них (украинцев) воюют неторопливые латышские биатлонистки, робкие грузинские легионы, гей-инструкторы из Америки, норвежцы со своим мухоморным чаем, наделяющим бесстрашием хуторян на время боя, стажеры из ИГИЛ, французы всех цветов, вот она разношерстная армия, а сами укропы в это время воюют с российскими посольствами, памятниками и церквями"
Это та же певица ртом Чичерина, видать ей какую-то особо забористую боярку подвезли.
с другой стороны - весь мир стал на защиту. ну или, молодые новососы одни против всего загнивающего запада, на них вся надежда. на выбор а вабще щас в раше далпаебизм в тренде. кто ипанутей - тот и патриот главный и державник крепкий.
19yuriy91 написав:а вабще щас в раше далпаебизм в тренде. кто ипанутей - тот и патриот главный и державник крепкий.
Если Вы знакомы с Историей: - Такая атмосфера царила перед вступлением России в Первую Мировую Войну. - Мозги выносили всем слоям населения, "За Царя, за батюшку!" - Большая часть населения(РФ) тупо не представляет всех аспектов их ожидающих Их как баранов загоняют на бойню. - На оккупированных же землях, принудительно население загоняют в ружьё, как пушечное мясо(лишний расходный материал, что помнит истоки происходящего)
Такая картинка сыграна в Сирии - при чём без логического конца(ибо это и есть ЦЕЛЬ) Под видом ИГИЛ в Сирию был выведен весь радикальный исламизм из РФ и сателлитов. По окончанию "торчать" будут прежде всего сателлиты, но под управлением ФСБ(Ведь РФ на 60% уже муслимская) Радикальный криминал в Крым -Донбасс-? Лично я заметил довольно активное пресыщение "криминальной идеализации" по ряду областей Юга Украины(на низшем уровне). Их экономическая подпитка с контрабандой, оружием, наркотой, автомобилями,... - Крым - Донбасс - Приднестровье - ??? с Моря
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Интересная констатация факта: https://racurs.ua/ua/n115290-na-alyasci ... -foto.html В Украине на таких проблемах озолотили бы весь Израиль - комиссии, подготовки проектов, поиск средств, тендер - откаты, поиск средств на компенсацию разницы для строительства по причине инфляции, ..... - этак года на три. Здесь же пять дней. И дорога не частная!
Читайте ранее написанные посты с раскладками. 1. По фамилиям 2. По офшорным зонам 3. По "бизнесу" 4. По фактическому % стоимости выполнения работ 5. По количеству ликвидированных местных "автодоров" 6. По организации системы "смотрящих" 7. По количеству "смотрящих" на "одного с сошкой" 8. По уровню финансового участия не производительных сил.(сегодня 1:17) 9. По технической регламентации наших дорог и транспорта, и тому, что на них происходит 10. По качеству исполнения "ремонта" и его целей. .................................................................................. 1000001. По регламентации в Японии и Сингапуре,... в конце концов в Чили. И как видим, результату в США!
(В полемику с Вами я не вступаю! Я тупо выставляю факты на показ, для понимания участников какие аспекты нашей жизни подлежат особому вниманию, если Мы хотим стать уважаемым Государством и достойными Людьми - на фоне Агрессии из-вне. Кто и за чем, даёт карт - бланш оккупанту. С экспертной стороны "от обратного")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Читайте ранее написанные посты с раскладками. 1. По фамилиям 2. По офшорным зонам 3. По "бизнесу" 4. По фактическому % стоимости выполнения работ 5. По количеству ликвидированных местных "автодоров" 6. По организации системы "смотрящих" 7. По количеству "смотрящих" на "одного с сошкой" 8. По уровню финансового участия не производительных сил.(сегодня 1:17) 9. По технической регламентации наших дорог и транспорта, и тому, что на них происходит 10. По качеству исполнения "ремонта" и его целей. .................................................................................. 1000001. По регламентации в Японии и Сингапуре,... в конце концов в Чили. И как видим, результату в США!
(В полемику с Вами я не вступаю! Я тупо выставляю факты на показ, для понимания участников какие аспекты нашей жизни подлежат особому вниманию, если Мы хотим стать уважаемым Государством и достойными Людьми - на фоне Агрессии из-вне. Кто и за чем, даёт карт - бланш оккупанту. С экспертной стороны "от обратного")