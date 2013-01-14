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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4079408040814082
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:50

  Sommer написав:Распятых мальчиков прибыло.

Смотреть с осторожностью :).

Хочу отметить, что это всё-таки "девочка грамотная", а кто может представить, что сейчас, Восточный Геббельс, в РФ уже обеляет рабовладельческий строй?
Людей совершенно за Людей не считают - дуют в уши круче, чем в 70е.
Это страшно, ведь любой тяжелый труд не делает человека выше интеллектом, и изредка черпая информацию из СМИ - он просто превращается в двуногое животное, которому навязывается стадный интеллект.(без Права иметь собственное мнение)

При чём массово были спущены с цепи все "глашатаи Геббельса"?
Что - то серьёзное внешний Враг мутит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:03

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Интересная констатация факта:
Зображення
https://racurs.ua/ua/n115290-na-alyasci ... -foto.html
В Украине на таких проблемах озолотили бы весь Израиль - комиссии, подготовки проектов, поиск средств, тендер - откаты, поиск средств на компенсацию разницы для строительства по причине инфляции, ..... - этак года на три.
Здесь же пять дней.
И дорога не частная!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:30

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:В Украине на таких проблемах озолотили бы весь Израиль - комиссии, подготовки проектов, поиск средств, тендер - откаты, поиск средств на компенсацию разницы для строительства по причине инфляции, ..... - этак года на три.
Здесь же пять дней.
И дорога не частная!


так то ж пендосы бездуховные - им небось сатана помог
galex
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:37

Нам опять рассказывают ВСЮ ПРАВДУ!

"Вместо них (украинцев) воюют неторопливые латышские биатлонистки, робкие грузинские легионы, гей-инструкторы из Америки, норвежцы со своим мухоморным чаем, наделяющим бесстрашием хуторян на время боя, стажеры из ИГИЛ, французы всех цветов, вот она разношерстная армия, а сами укропы в это время воюют с российскими посольствами, памятниками и церквями"


Это та же певица ртом Чичерина, видать ей какую-то особо забористую боярку подвезли.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:22

  Sommer написав:
"Вместо них (украинцев) воюют неторопливые латышские биатлонистки, робкие грузинские легионы, гей-инструкторы из Америки, норвежцы со своим мухоморным чаем, наделяющим бесстрашием хуторян на время боя, стажеры из ИГИЛ, французы всех цветов, вот она разношерстная армия, а сами укропы в это время воюют с российскими посольствами, памятниками и церквями"


Это та же певица ртом Чичерина, видать ей какую-то особо забористую боярку подвезли.

с другой стороны - весь мир стал на защиту.
ну или, молодые новососы одни против всего загнивающего запада, на них вся надежда.
на выбор :mrgreen:
а вабще щас в раше далпаебизм в тренде.
кто ипанутей - тот и патриот главный и державник крепкий.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:54

  19yuriy91 написав:а вабще щас в раше далпаебизм в тренде.
кто ипанутей - тот и патриот главный и державник крепкий.

Если Вы знакомы с Историей:
- Такая атмосфера царила перед вступлением России в Первую Мировую Войну.
- Мозги выносили всем слоям населения, "За Царя, за батюшку!"
- Большая часть населения(РФ) тупо не представляет всех аспектов их ожидающих
Их как баранов загоняют на бойню.
- На оккупированных же землях, принудительно население загоняют в ружьё, как пушечное мясо(лишний расходный материал, что помнит истоки происходящего)

Такая картинка сыграна в Сирии - при чём без логического конца(ибо это и есть ЦЕЛЬ)
Под видом ИГИЛ в Сирию был выведен весь радикальный исламизм из РФ и сателлитов.
По окончанию "торчать" будут прежде всего сателлиты, но под управлением ФСБ(Ведь РФ на 60% уже муслимская)
Радикальный криминал в Крым -Донбасс-? Лично я заметил довольно активное пресыщение "криминальной идеализации" по ряду областей Юга Украины(на низшем уровне). Их экономическая подпитка с контрабандой, оружием, наркотой, автомобилями,...
- Крым
- Донбасс
- Приднестровье
- ??? с Моря
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:33

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Kudrjavuy написав:Интересная констатация факта:
Зображення
https://racurs.ua/ua/n115290-na-alyasci ... -foto.html
В Украине на таких проблемах озолотили бы весь Израиль - комиссии, подготовки проектов, поиск средств, тендер - откаты, поиск средств на компенсацию разницы для строительства по причине инфляции, ..... - этак года на три.
Здесь же пять дней.
И дорога не частная!
А при чем тут Израиль?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:14

  Faceless написав:А при чем тут Израиль?

Читайте ранее написанные посты с раскладками.
1. По фамилиям
2. По офшорным зонам
3. По "бизнесу"
4. По фактическому % стоимости выполнения работ
5. По количеству ликвидированных местных "автодоров"
6. По организации системы "смотрящих"
7. По количеству "смотрящих" на "одного с сошкой"
8. По уровню финансового участия не производительных сил.(сегодня 1:17)
9. По технической регламентации наших дорог и транспорта, и тому, что на них происходит
10. По качеству исполнения "ремонта" и его целей.
..................................................................................
1000001. По регламентации в Японии и Сингапуре,... в конце концов в Чили.
И как видим, результату в США!

(В полемику с Вами я не вступаю! Я тупо выставляю факты на показ, для понимания участников какие аспекты нашей жизни подлежат особому вниманию, если Мы хотим стать уважаемым Государством и достойными Людьми - на фоне Агрессии из-вне. Кто и за чем, даёт карт - бланш оккупанту. С экспертной стороны "от обратного")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:А при чем тут Израиль?

Читайте ранее написанные посты с раскладками.
1. По фамилиям
2. По офшорным зонам
3. По "бизнесу"
4. По фактическому % стоимости выполнения работ
5. По количеству ликвидированных местных "автодоров"
6. По организации системы "смотрящих"
7. По количеству "смотрящих" на "одного с сошкой"
8. По уровню финансового участия не производительных сил.(сегодня 1:17)
9. По технической регламентации наших дорог и транспорта, и тому, что на них происходит
10. По качеству исполнения "ремонта" и его целей.
..................................................................................
1000001. По регламентации в Японии и Сингапуре,... в конце концов в Чили.
И как видим, результату в США!

(В полемику с Вами я не вступаю! Я тупо выставляю факты на показ, для понимания участников какие аспекты нашей жизни подлежат особому вниманию, если Мы хотим стать уважаемым Государством и достойными Людьми - на фоне Агрессии из-вне. Кто и за чем, даёт карт - бланш оккупанту. С экспертной стороны "от обратного")
Не вижу смысла даже открывать потоки бреда
Faceless
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