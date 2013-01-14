Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Не вижу смысла даже открывать потоки бреда
Как ни странно, НО: - я с Вами согласен! Этому можно посвятить целую ветку: "Кому это выгодно"? Навязывание Украине "инвестора из-вне" по строительству "концессионных дорог". Кто на этом зарабатывает, и кто за этим стоит? Что в результате грозит Украине? И каждому уКРАИНЦУ?
Кстати, почему бы вам действительно не создать свою ветку по этой вашей коспирологии?
Сегодня в Донецке https://dan-news.info/obschestvo/svyshe ... lenty.html "Праздник шизофрении" - при чём явно навязанный из-вне, усиливающий стадный эффект для лиц далёких. - По обязательной программе, за килограмм макарон(главное что бы люди были подневольные - и голодные, обездоленные). - Это и есть Геббельсовщина навязанная от оккупанта. - Главное дать стаду почувствовать локоть товарища, и единый порыв, хоть и не добровольный.
Этакое "Швондеровское пение".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.