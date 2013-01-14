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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4080408140824083
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:56

  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Не вижу смысла даже открывать потоки бреда

Как ни странно, НО:
:oops: - я с Вами согласен! :cry:
Этому можно посвятить целую ветку:
"Кому это выгодно"?
Навязывание Украине "инвестора из-вне" по строительству "концессионных дорог".
Кто на этом зарабатывает, и кто за этим стоит?
Что в результате грозит Украине?
И каждому уКРАИНЦУ?

Кстати, почему бы вам действительно не создать свою ветку по этой вашей коспирологии?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:01

Сегодня в Донецке
https://dan-news.info/obschestvo/svyshe ... lenty.html
"Праздник шизофрении"
- при чём явно навязанный из-вне, усиливающий стадный эффект для лиц далёких.
- По обязательной программе, за килограмм макарон(главное что бы люди были подневольные - и голодные, обездоленные).
- Это и есть Геббельсовщина навязанная от оккупанта.
- Главное дать стаду почувствовать локоть товарища, и единый порыв, хоть и не добровольный.

Этакое "Швондеровское пение".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:25

Kudrjavuy
Заведите свою ветку на этом сайте.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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  #<1 ... 4080408140824083
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