Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Не вижу смысла даже открывать потоки бреда
Как ни странно, НО: - я с Вами согласен! Этому можно посвятить целую ветку: "Кому это выгодно"? Навязывание Украине "инвестора из-вне" по строительству "концессионных дорог". Кто на этом зарабатывает, и кто за этим стоит? Что в результате грозит Украине? И каждому уКРАИНЦУ?
Кстати, почему бы вам действительно не создать свою ветку по этой вашей коспирологии?
Сегодня в Донецке https://dan-news.info/obschestvo/svyshe ... lenty.html "Праздник шизофрении" - при чём явно навязанный из-вне, усиливающий стадный эффект для лиц далёких. - По обязательной программе, за килограмм макарон(главное что бы люди были подневольные - и голодные, обездоленные). - Это и есть Геббельсовщина навязанная от оккупанта. - Главное дать стаду почувствовать локоть товарища, и единый порыв, хоть и не добровольный.
Этакое "Швондеровское пение".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Faceless Куда интереснее подбить результат выставленного и всего обсуждения тысяч страниц, хотя бы на этот момент: 1. "Донбасс" навязан всей Украине - населению(лес, янтарь, контрабанда,сигареты, проституция, торговля людьми, грабежи, беззаконие, экономическая преступность,...). 2. По всей Украине идёт откровенное разграбление всего, что составляло Украину - включая изгнание народа "на заработки" 3. "Бизнес" криминала во власти в полном объёме восстановился и форсируется с ускорением выведения средств. 4. Когда-то цветущая и многолюдная Украина, всё больше напоминает "лунную поверхность"(вымершие города, вымершие сёла, вырезанные заводы, отравленная вода, выкошенные леса и посадки, сплошные свалки мусора, и токсические могильники Ченобыль не исключение,...) 5. Принятый бюджет на 2019 год лишний раз подтверждает, что из Украина будет выведено ВСЁ до последнего цента, вслед имениям власть приватизировавших и их счетов в офшорах. 6. Остатки, с патриотами и стариками, детьми будут сданы Врагу - на умерщвление. 7. "Лица иной ориентации" выедут в свои "Родовые поместья", для создания правительства в изгнании.(по сути номенклатурные собственники всего живого - они скрипят зубами, что не легализовали и обналичили собственность на Землю) .................................................................................. 10000000001. Населению Украины пора (ещё с 1991года) задуматься о создании "Своей неньки - Украины". Остро вопрос в другом, как это сделать с наименьшими потерями?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Faceless Куда интереснее подбить результат выставленного и всего обсуждения тысяч страниц, хотя бы на этот момент: 1. "Донбасс" навязан всей Украине - населению(лес, янтарь, контрабанда,сигареты, проституция, торговля людьми, грабежи, беззаконие, экономическая преступность,...). 2. По всей Украине идёт откровенное разграбление всего, что составляло Украину - включая изгнание народа "на заработки" 3. "Бизнес" криминала во власти в полном объёме восстановился и форсируется с ускорением выведения средств. 4. Когда-то цветущая и многолюдная Украина, всё больше напоминает "лунную поверхность"(вымершие города, вымершие сёла, вырезанные заводы, отравленная вода, выкошенные леса и посадки, сплошные свалки мусора, и токсические могильники Ченобыль не исключение,...) 5. Принятый бюджет на 2019 год лишний раз подтверждает, что из Украина будет выведено ВСЁ до последнего цента, вслед имениям власть приватизировавших и их счетов в офшорах. 6. Остатки, с патриотами и стариками, детьми будут сданы Врагу - на умерщвление. 7. "Лица иной ориентации" выедут в свои "Родовые поместья", для создания правительства в изгнании.(по сути номенклатурные собственники всего живого - они скрипят зубами, что не легализовали и обналичили собственность на Землю) .................................................................................. 10000000001. Населению Украины пора (ещё с 1991года) задуматься о создании "Своей неньки - Украины". Остро вопрос в другом, как это сделать с наименьшими потерями?
Я потому и предлагаю вам вести отдельную ветку, типа хроники бреда, и там вы бы изливали всю эту чушь о лунной поверхности и навязанную вам проституцию.