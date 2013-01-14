Додано: Нед 09 гру, 2018 12:19

Faceless

Куда интереснее подбить результат выставленного и всего обсуждения тысяч страниц, хотя бы на этот момент:

1. "Донбасс" навязан всей Украине - населению(лес, янтарь, контрабанда,сигареты, проституция, торговля людьми, грабежи, беззаконие, экономическая преступность,...).

2. По всей Украине идёт откровенное разграбление всего, что составляло Украину - включая изгнание народа "на заработки"

3. "Бизнес" криминала во власти в полном объёме восстановился и форсируется с ускорением выведения средств.

4. Когда-то цветущая и многолюдная Украина, всё больше напоминает "лунную поверхность"(вымершие города, вымершие сёла, вырезанные заводы, отравленная вода, выкошенные леса и посадки, сплошные свалки мусора, и токсические могильники Ченобыль не исключение,...)

5. Принятый бюджет на 2019 год лишний раз подтверждает, что из Украина будет выведено ВСЁ до последнего цента, вслед имениям власть приватизировавших и их счетов в офшорах.

6. Остатки, с патриотами и стариками, детьми будут сданы Врагу - на умерщвление.

7. "Лица иной ориентации" выедут в свои "Родовые поместья", для создания правительства в изгнании.(по сути номенклатурные собственники всего живого - они скрипят зубами, что не легализовали и обналичили собственность на Землю)

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10000000001. Населению Украины пора (ещё с 1991года) задуматься о создании "Своей неньки - Украины". Остро вопрос в другом, как это сделать с наименьшими потерями?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.