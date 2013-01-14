Более 5000 репостов: Крик души о растаможивании "евроблях" "взорвал" соцсети (ФОТО)09 декабря 2018 воскресенье09.12.2018 (14:48)Владелец автомобиля на иностранной регистрации в соцсети Фейсбук высказал свое мнение относительно растаможивания."Я Явдик Владимир Иванович владелец автомобиля alfa romeo 156 заявляю, что на сегодняшний день я свое авто растаможивать не буду, потому что цена растаможки составляет 2500-3000 €, а таких средств у меня нет", - говорится в сообщении.Он считает, что живя в Украине где средняя зарплата составляет 5000грн., а растаможить его автомобиль будет составлять до 80тис.грн. - это абсурд и вымогательство. По его мнению, растаможка в среднем должна составлять 15тис.грн. (500 $)."Я заявляю, что я свое авто НЕ БУДУ - сдавать на шрот, разбирать, или палить, а тем более полиции не отдам, штраф 170тис.грн. Платить не собираюсь, а буду ездить сколько захочу, если полиция вознамерится у меня забрать авто обещаю, сделаю все, чтобы вам хорошо жилось. Я призываю своих единомышленников, со мной связаться в приват, будем создавать бандеровщину, неповиновение нынешней бандитской власти, в Киеве, и в родном городе Сколе", - добавляет Владимир.По его словам, терпение уже лопнуло, нельзя жить за такую ​​зарплату, нельзя платить за коммуналку, газ, свет, воду, надоело платить большие налоги, надоело смотреть как воруют и обворовывают государство, невозможно смотреть, как сейчас одни жируют, а вторые нуждаются, тарифы на проезд невозможны, продукты дорогие, нас зажали по полному, сколько можно терпеть."Я заявляю кто желает объединиться, кто не боится сейчас открыто стать со мной стена в стену с властью Киева, Сколе, полицией, судом и прокуратурой, присоеденяйтесь, пишите мне в приват, будем собираться, обсуждать, что нам дальше делать, как жить, или мы власть, или власть нас, больше так жить невозможно "- продолжает владелец" еврономер".Также он пишет, что на носу выборы, все кто будут баллотироваться, и пройдут, пусть знают, что сила людей, которые сегодня придут к ним и спросят, откуда у Вас дорогое авто, дача, квартира, деньги на поездки заграницу, и если не будет объяснение, придется поделиться с бедным."Пришло время менять систему, так знаю, что будет нелегко, возможно будет давление, кровь, проблемы, здоровье, имущество, а возможно придется отдать жизнь, чтобы наша Украина, наши дети, внуки зажили лучше чем мы, чтобы нашим детям не стыдно было смотреть в глаза ", - говорит Владимир Иванович.