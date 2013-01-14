Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Не вижу смысла даже открывать потоки бреда
Как ни странно, НО: - я с Вами согласен! Этому можно посвятить целую ветку: "Кому это выгодно"? Навязывание Украине "инвестора из-вне" по строительству "концессионных дорог". Кто на этом зарабатывает, и кто за этим стоит? Что в результате грозит Украине? И каждому уКРАИНЦУ?
Кстати, почему бы вам действительно не создать свою ветку по этой вашей коспирологии?
Сегодня в Донецке https://dan-news.info/obschestvo/svyshe ... lenty.html "Праздник шизофрении" - при чём явно навязанный из-вне, усиливающий стадный эффект для лиц далёких. - По обязательной программе, за килограмм макарон(главное что бы люди были подневольные - и голодные, обездоленные). - Это и есть Геббельсовщина навязанная от оккупанта. - Главное дать стаду почувствовать локоть товарища, и единый порыв, хоть и не добровольный.
Этакое "Швондеровское пение".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Faceless Куда интереснее подбить результат выставленного и всего обсуждения тысяч страниц, хотя бы на этот момент: 1. "Донбасс" навязан всей Украине - населению(лес, янтарь, контрабанда,сигареты, проституция, торговля людьми, грабежи, беззаконие, экономическая преступность,...). 2. По всей Украине идёт откровенное разграбление всего, что составляло Украину - включая изгнание народа "на заработки" 3. "Бизнес" криминала во власти в полном объёме восстановился и форсируется с ускорением выведения средств. 4. Когда-то цветущая и многолюдная Украина, всё больше напоминает "лунную поверхность"(вымершие города, вымершие сёла, вырезанные заводы, отравленная вода, выкошенные леса и посадки, сплошные свалки мусора, и токсические могильники Ченобыль не исключение,...) 5. Принятый бюджет на 2019 год лишний раз подтверждает, что из Украина будет выведено ВСЁ до последнего цента, вслед имениям власть приватизировавших и их счетов в офшорах. 6. Остатки, с патриотами и стариками, детьми будут сданы Врагу - на умерщвление. 7. "Лица иной ориентации" выедут в свои "Родовые поместья", для создания правительства в изгнании.(по сути номенклатурные собственники всего живого - они скрипят зубами, что не легализовали и обналичили собственность на Землю) .................................................................................. 10000000001. Населению Украины пора (ещё с 1991года) задуматься о создании "Своей неньки - Украины". Остро вопрос в другом, как это сделать с наименьшими потерями?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Faceless Куда интереснее подбить результат выставленного и всего обсуждения тысяч страниц, хотя бы на этот момент: 1. "Донбасс" навязан всей Украине - населению(лес, янтарь, контрабанда,сигареты, проституция, торговля людьми, грабежи, беззаконие, экономическая преступность,...). 2. По всей Украине идёт откровенное разграбление всего, что составляло Украину - включая изгнание народа "на заработки" 3. "Бизнес" криминала во власти в полном объёме восстановился и форсируется с ускорением выведения средств. 4. Когда-то цветущая и многолюдная Украина, всё больше напоминает "лунную поверхность"(вымершие города, вымершие сёла, вырезанные заводы, отравленная вода, выкошенные леса и посадки, сплошные свалки мусора, и токсические могильники Ченобыль не исключение,...) 5. Принятый бюджет на 2019 год лишний раз подтверждает, что из Украина будет выведено ВСЁ до последнего цента, вслед имениям власть приватизировавших и их счетов в офшорах. 6. Остатки, с патриотами и стариками, детьми будут сданы Врагу - на умерщвление. 7. "Лица иной ориентации" выедут в свои "Родовые поместья", для создания правительства в изгнании.(по сути номенклатурные собственники всего живого - они скрипят зубами, что не легализовали и обналичили собственность на Землю) .................................................................................. 10000000001. Населению Украины пора (ещё с 1991года) задуматься о создании "Своей неньки - Украины". Остро вопрос в другом, как это сделать с наименьшими потерями?
Я потому и предлагаю вам вести отдельную ветку, типа хроники бреда, и там вы бы изливали всю эту чушь о лунной поверхности и навязанную вам проституцию.
Николай Мартыненко разваливает дело в суде [11:30 09 декабря 2018 года ] http://ukrrudprom.com/news/Nikolay_Mart ... _sude.html Бывший народный депутат Николай Мартыненко пытается развалить дело, которое слушается в суде против него. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Сергей Лещенко.
“Я озвучил сценарий развала дела Мартыненко, которое уже слушается в суде. Цель его — дискредитировать доказательства, полученные НАБУ в Швейцарии. Для этого соратник Яценюка даже подделал документ из швейцарского банка о том, что владельцем офшорной компании, получавшей откаты, был не Мартыненко, а... детектив НАБУ. Следующим этапом он потребует изъять швейцарские файлы из дела, потом — “порешать” дело в Украине и развалить его в Швейцарии”, — сообщил политик.
Лещенко отметил, что “люди, которые получили власть после кровавой революции, просто разменяли доверие людей на миллионы, которые накапливали в Швейцарии, Австрии, Панаме и на Кипре и теперь пытаются опять закрепиться на пять лет на потоках”.
Или чего ещё особо не отмеченное:
НБУ готов запретить хождение в Украине иностранной валюты [09:00 08 декабря 2018 года ] http://ukrrudprom.com/news/NBU_sobiraet ... lyuti.html Национальный банк определился с методикой введения ограничительных мер на валютном рынке, если того потребует ситуация в экономике страны. Разработки этого документа от ведомства требовал принятый летом закон “О валюте”, который вступает в силу 7 февраля 2019 года, передает UBR.
В пятницу, 6 декабря, чиновники обнародовали на своем сайте проект весьма лаконичного постановления, тем самым предупредив банкиров и простых украинцев: задекларированная властями либерализация валютного рынка отнюдь не конституционное право. В любой момент Нацбанк сможет его отобрать.
Первым делом нацбанковцы определились с перечнем самих ограничений. Для пяти из них нужно утвердить отдельные документы, регламентирующие порядок их использования:
Обязательная продажа части валютных поступлений (выручки экспортеров и переводов). Лимиты будут устанавливаться отдельными постановлениями НБУ. Ограничение сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров (проект уже опубликован на сайте Нацбанка). Ограничение и порядок проведения операций, связанных с движением капитала. Введение разрешений и/или лимитов на проведение отдельных валютных операций. Резервирование средств по валютным операциям. Нацбанк нарисовал идеальную картину валютного рынка — полная свобода наступит нескоро А шестым пунктом Нацбанк сослался на закон, регламентирующий его деятельность. И перечислил отдельные ограничения или временные запреты. Тут рамок у регулятора совсем немного — выписанные в законе формулировки дают возможность вводить практически любые заградительные меры между людьми, бизнесом и валютой.
К примеру, чиновники могут запрещать покупку валюты (вообще или за счет средств из определенных источников), устанавливать ограничение на форму расчета, целевое использование валюты, ограничивать перечень допустимых операций по всем видам счетов (текущих, депозитных, корреспондентских и эскроу).
Применять все или отдельные меры из списка Нацбанк сможет отнюдь не всегда. Для этого понадобятся веские основания. Правда, выписывая их на бумаге, чиновники не отказали себе в удовольствии добавить вполне конкретные критерии пунктом “другое”. К тому же, не стали разъяснять смысл термина “значительное”. В итоге список угроз, могущих стать поводом для введения ограничений и запретов выглядит так:
Значительное снижение курса гривны и/или золотовалютных резервов НБУ. Значительное уменьшение общего объема вкладов (депозитов) в банковской системе. Значительный рост стоимости заимствований на внешних рынках или невозможность осуществления таких заимствований. Эскалация общественно-политического и/или геополитического напряжения, которые создают риск для стабильности финансового сектора. Другие признаки, которые могут свидетельствовать о наличии существенных рисков для макроэкономической стабильности и стабильности финансовой системы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Владелец автомобиля на иностранной регистрации в соцсети Фейсбук высказал свое мнение относительно растаможивания.
"Я Явдик Владимир Иванович владелец автомобиля alfa romeo 156 заявляю, что на сегодняшний день я свое авто растаможивать не буду, потому что цена растаможки составляет 2500-3000 €, а таких средств у меня нет", - говорится в сообщении.
Он считает, что живя в Украине где средняя зарплата составляет 5000грн., а растаможить его автомобиль будет составлять до 80тис.грн. - это абсурд и вымогательство. По его мнению, растаможка в среднем должна составлять 15тис.грн. (500 $).
"Я заявляю, что я свое авто НЕ БУДУ - сдавать на шрот, разбирать, или палить, а тем более полиции не отдам, штраф 170тис.грн. Платить не собираюсь, а буду ездить сколько захочу, если полиция вознамерится у меня забрать авто обещаю, сделаю все, чтобы вам хорошо жилось. Я призываю своих единомышленников, со мной связаться в приват, будем создавать бандеровщину, неповиновение нынешней бандитской власти, в Киеве, и в родном городе Сколе", - добавляет Владимир.
По его словам, терпение уже лопнуло, нельзя жить за такую зарплату, нельзя платить за коммуналку, газ, свет, воду, надоело платить большие налоги, надоело смотреть как воруют и обворовывают государство, невозможно смотреть, как сейчас одни жируют, а вторые нуждаются, тарифы на проезд невозможны, продукты дорогие, нас зажали по полному, сколько можно терпеть.
"Я заявляю кто желает объединиться, кто не боится сейчас открыто стать со мной стена в стену с властью Киева, Сколе, полицией, судом и прокуратурой, присоеденяйтесь, пишите мне в приват, будем собираться, обсуждать, что нам дальше делать, как жить, или мы власть, или власть нас, больше так жить невозможно "- продолжает владелец" еврономер".
Также он пишет, что на носу выборы, все кто будут баллотироваться, и пройдут, пусть знают, что сила людей, которые сегодня придут к ним и спросят, откуда у Вас дорогое авто, дача, квартира, деньги на поездки заграницу, и если не будет объяснение, придется поделиться с бедным.
"Пришло время менять систему, так знаю, что будет нелегко, возможно будет давление, кровь, проблемы, здоровье, имущество, а возможно придется отдать жизнь, чтобы наша Украина, наши дети, внуки зажили лучше чем мы, чтобы нашим детям не стыдно было смотреть в глаза ", - говорит Владимир Иванович.
Может вспомним, кто стоит за "евробляхами", и кому это выгодно? Похоронили своё производство и дале? - списываем и забываем?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Может вспомним, кто стоит за "евробляхами", и кому это выгодно? Похоронили своё производство и дале? - списываем и забываем?
Всё же создайте свою ветку, ибо про "лунные поверхности" - это просто за гранью. Это показывает, что вы вообще далеки от реалий Украины и живёте в своём выдуманном мире. По поводу своего автопроизводства. 20 лет клепать один и тот же Ланос - такое автопроизводство должно умереть
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Владелец автомобиля на иностранной регистрации в соцсети Фейсбук высказал свое мнение относительно растаможивания.
"Я Явдик Владимир Иванович владелец автомобиля alfa romeo 156 заявляю, что на сегодняшний день я свое авто растаможивать не буду, потому что цена растаможки составляет 2500-3000 €, а таких средств у меня нет", - говорится в сообщении.
Он считает, что живя в Украине где средняя зарплата составляет 5000грн., а растаможить его автомобиль будет составлять до 80тис.грн. - это абсурд и вымогательство. По его мнению, растаможка в среднем должна составлять 15тис.грн. (500 $).
"Я заявляю, что я свое авто НЕ БУДУ - сдавать на шрот, разбирать, или палить, а тем более полиции не отдам, штраф 170тис.грн. Платить не собираюсь, а буду ездить сколько захочу, если полиция вознамерится у меня забрать авто обещаю, сделаю все, чтобы вам хорошо жилось. Я призываю своих единомышленников, со мной связаться в приват, будем создавать бандеровщину, неповиновение нынешней бандитской власти, в Киеве, и в родном городе Сколе", - добавляет Владимир.
По его словам, терпение уже лопнуло, нельзя жить за такую зарплату, нельзя платить за коммуналку, газ, свет, воду, надоело платить большие налоги, надоело смотреть как воруют и обворовывают государство, невозможно смотреть, как сейчас одни жируют, а вторые нуждаются, тарифы на проезд невозможны, продукты дорогие, нас зажали по полному, сколько можно терпеть.
"Я заявляю кто желает объединиться, кто не боится сейчас открыто стать со мной стена в стену с властью Киева, Сколе, полицией, судом и прокуратурой, присоеденяйтесь, пишите мне в приват, будем собираться, обсуждать, что нам дальше делать, как жить, или мы власть, или власть нас, больше так жить невозможно "- продолжает владелец" еврономер".
Также он пишет, что на носу выборы, все кто будут баллотироваться, и пройдут, пусть знают, что сила людей, которые сегодня придут к ним и спросят, откуда у Вас дорогое авто, дача, квартира, деньги на поездки заграницу, и если не будет объяснение, придется поделиться с бедным.
"Пришло время менять систему, так знаю, что будет нелегко, возможно будет давление, кровь, проблемы, здоровье, имущество, а возможно придется отдать жизнь, чтобы наша Украина, наши дети, внуки зажили лучше чем мы, чтобы нашим детям не стыдно было смотреть в глаза ", - говорит Владимир Иванович.
Может вспомним, кто стоит за "евробляхами", и кому это выгодно? Похоронили своё производство и дале? - списываем и забываем?
Немного поразвозят сопли и успокоятся. Халява с б ляxaми закончилась, причём вполне на нормальных условиях.
Faceless написав:поразвозят сопли и успокоятся. Халява с б ляxaми закончилась, причём вполне на нормальных условиях.
Кстати, примерно в конце 90-х была уже тема с евробляхами. Тогда навезли кучу хлама на колёсах, типа, по доверености, которая выписывалась в Литве - тогда это было вполне легально. Законодательно отменили действие таких довереностей на территории Украины и ... тема заглохла
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах