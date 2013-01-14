Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless "Евробляхи" нужны, нужен и большой шум вокруг них, для ликвидации отечественного "приватизированного" и уничтоженного производства автомобилей. Как раз это кровно нужно лицам ПРИВАТИЗИРОВАВШИМ и порвавшим производство. Теперь легализуем "б***" - и со спокойной совестью вырезаем всё производство на металлолом. -? Доход от металлолома уже не возвратиться - "Украина"?, Перемога? Прихватизация? - "Чёрный бизнес" от Воров
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 09 гру, 2018 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Всё, что они делают они делают для того, что бы воровать!
Нет и не будет никаких реформ и только недальновидный человек может думать, после всех не выполненных обещаний, что они произойдут.
После этих мародёров будет девальвирован гимн, который поют нормальные люди прикладывая руку к сердцу, а эти воры поют его только для того, чтобы УКРАСТЬ.
Они одевают вышиванку не как нормальные люди, любящие свою страну, а чтобы УКРАСТЬ.
Они говорят о поддержке бизнеса, только , чтобы отвлечь внимание и УКРАСТЬ.
Эти ребята говорят о борьбе с коррупцией и сами ей и являются, только чтобы обмануть и УКРАСТЬ.
Они ссорятся с поляками, венграми, румынами только, чтобы все думали , что они отстаивают интересы людей, но это не так, на самом деле, а чтобы УКРАСТЬ.
4.4 миллиона украинцев в России (официальные данные украинской статистики) которые являются самыми большими инвесторами в экономику, пересылая заработанные там деньги свои родственникам и из них они делают врагов народа только, что бы удобнее было ВОРОВАТЬ.
Массовая эмиграция для них выгодна, им так удобнее УКРАСТЬ.
Бесконечное сталкивание лбами и выяснение отношений кто на каком языке говорит- это технология для отвлечения внимания, чтобы УКРАСТЬ в спокойной обстановке, пока все бьются в Фейсбуке над выдуманной проблемой.
Они пойдут на все, чтобы УКРАСТЬ.
Прекратите уже говорить про зраду и перемогу.
Им это выгодно, чтобы УКРАСТЬ.
Давайте признаем, что жертвы и кровь людей их не остановит.
Им они выгодны.
Им так легче УКРАСТЬ.
Это больно и неприятно но нас всех кинули.
На доверии.
Им наше доверие нужно было с одной целью- чтобы УКРАСТЬ.
Не спрашивайте что делать.
У меня только один совет- не воровать.
Но так тоже не будет.
Многие, кто тут бьётся в истерике рассказывая о несуществующих победах в доле у мародёров и получают зарплаты с украденных денег.
Извините, если расстроил кого-то , но правда беспощадна!
Обидно? Очень.
Но это мы их выбрали и мы им дали возможность УКРАСТЬ РОДИНУ.
У всех нас.
Я никого никуда не призываю. Кроме призыва понять, что кроме УКРАСТЬ их ничего, вообще ничего не волнует.
Не ищите тут политики.
Её нет вообще.
Я никуда не избираюсь.
Ни в какие депутаты.
Тут нет ничего , кроме кроме боли за свою бывшую Родину , за вышиванку, которую одевал раньше с гордостью, за гимн, который пел стоя на бое Кличко,когда он ещё был легендарным спортсменом, а не тем, во что превратился сейчас, в Мэдисон Сквэр , приложив руку к сердцу….
Помочь может только Бог или чудо. На них и надежда.
Будем жить!!!
АВТОР: Евгений Черняк
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.