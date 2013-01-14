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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4081408240834084
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:59

Faceless
"Евробляхи" нужны, нужен и большой шум вокруг них, для ликвидации отечественного "приватизированного" и уничтоженного производства автомобилей.
Как раз это кровно нужно лицам ПРИВАТИЗИРОВАВШИМ и порвавшим производство.
Теперь легализуем "б***" - и со спокойной совестью вырезаем всё производство на металлолом.
-?
Доход от металлолома уже не возвратиться - "Украина"?, Перемога? Прихватизация? - "Чёрный бизнес" от Воров
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 09 гру, 2018 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:01

Хорошо и правильно сказано:
Они поют гимн и носят вышиванку только для того, чтобы УКРАСТЬ. Нет и не будет никаких реформ, отвлекают внимание чтобы КРАСТЬ
10:48 15.12.2017
https://ukrainianwall.com/politics/oni- ... oby-krast/

Всё, что они делают они делают для того, что бы воровать!

Нет и не будет никаких реформ и только недальновидный человек может думать, после всех не выполненных обещаний, что они произойдут.

После этих мародёров будет девальвирован гимн, который поют нормальные люди прикладывая руку к сердцу, а эти воры поют его только для того, чтобы УКРАСТЬ.

Они одевают вышиванку не как нормальные люди, любящие свою страну, а чтобы УКРАСТЬ.

Они говорят о поддержке бизнеса, только , чтобы отвлечь внимание и УКРАСТЬ.

Эти ребята говорят о борьбе с коррупцией и сами ей и являются, только чтобы обмануть и УКРАСТЬ.

Они ссорятся с поляками, венграми, румынами только, чтобы все думали , что они отстаивают интересы людей, но это не так, на самом деле, а чтобы УКРАСТЬ.

4.4 миллиона украинцев в России (официальные данные украинской статистики) которые являются самыми большими инвесторами в экономику, пересылая заработанные там деньги свои родственникам и из них они делают врагов народа только, что бы удобнее было ВОРОВАТЬ.

Массовая эмиграция для них выгодна, им так удобнее УКРАСТЬ.

Бесконечное сталкивание лбами и выяснение отношений кто на каком языке говорит- это технология для отвлечения внимания, чтобы УКРАСТЬ в спокойной обстановке, пока все бьются в Фейсбуке над выдуманной проблемой.

Они пойдут на все, чтобы УКРАСТЬ.

Прекратите уже говорить про зраду и перемогу.

Им это выгодно, чтобы УКРАСТЬ.

Давайте признаем, что жертвы и кровь людей их не остановит.

Им они выгодны.

Им так легче УКРАСТЬ.

Это больно и неприятно но нас всех кинули.

На доверии.

Им наше доверие нужно было с одной целью- чтобы УКРАСТЬ.

Не спрашивайте что делать.

У меня только один совет- не воровать.

Но так тоже не будет.

Многие, кто тут бьётся в истерике рассказывая о несуществующих победах в доле у мародёров и получают зарплаты с украденных денег.

Извините, если расстроил кого-то , но правда беспощадна!

Обидно? Очень.

Но это мы их выбрали и мы им дали возможность УКРАСТЬ РОДИНУ.

У всех нас.

Я никого никуда не призываю. Кроме призыва понять, что кроме УКРАСТЬ их ничего, вообще ничего не волнует.

Не ищите тут политики.

Её нет вообще.

Я никуда не избираюсь.

Ни в какие депутаты.

Тут нет ничего , кроме кроме боли за свою бывшую Родину , за вышиванку, которую одевал раньше с гордостью, за гимн, который пел стоя на бое Кличко,когда он ещё был легендарным спортсменом, а не тем, во что превратился сейчас, в Мэдисон Сквэр , приложив руку к сердцу….

Помочь может только Бог или чудо. На них и надежда.

Будем жить!!!

АВТОР: Евгений Черняк
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:35

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Kudrjavuy написав:Faceless
"Евробляхи" нужны, нужен и большой шум вокруг них, для ликвидации отечественного "приватизированного" и уничтоженного производства автомобилей.
Как раз это кровно нужно лицам ПРИВАТИЗИРОВАВШИМ и порвавшим производство.
Теперь легализуем "б***" - и со спокойной совестью вырезаем всё производство на металлолом.
-?
Доход от металлолома уже не возвратиться - "Украина"?, Перемога? Прихватизация? - "Чёрный бизнес" от Воров
Скажите честно, вы этот бред сами пишете, или копируете откуда то?
Faceless
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  #<1 ... 4081408240834084
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