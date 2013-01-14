Большое спасибо за ссылку - сам недавно обнаружил этот источник, и был поражен обилию подлинных документов по истории страны.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:07
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:37
Не знаю насколько его величество ознакомились с данной записочкой, но почему-то уверен, что Сталин очень внимательно вчитывался в каждую букву, всматривался в каждую цифру и очень много думал. Что касается форумных читателей, хм...не знаю, меня не количество прочитавших интересует, а эффект от. Надеюсь. Илюзий не строю. Благодарностей не жду.
Пс. Волгарь, пожалуйста)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:47
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К сожалению Мы имеем дело не просто с теми, кто даже не интересовался прошлым, не знает фактического состояния дел сегодня, но и с неудержимой агрессией тянет Страну в бездну.
При обилие информации даже на форуме: - до идиотизма постоянное блеяние, не способных переваривать, усваивать данное.
Попытки на местном уровне решать эти вопросы упёрлись в... "страну абсурда" и заинтересованность лиц высоких, ради своего бизнеса из описанных даже на форуме "проектов" построивших бизнес, но по причине полного де***(не являясь специалистами в указанных сферах, но обладающие, неосячжными властными полномочиями) попавших громко "впросак" https://news.finance.ua/ru/news/-/44013 ... dely-kieva
Личное СПАСИБО!
Та хай сдохнуть наші вороженьки!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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