Большое спасибо за ссылку - сам недавно обнаружил этот источник, и был поражен обилию подлинных документов по истории страны.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:07
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:37
Не знаю насколько его величество ознакомились с данной записочкой, но почему-то уверен, что Сталин очень внимательно вчитывался в каждую букву, всматривался в каждую цифру и очень много думал. Что касается форумных читателей, хм...не знаю, меня не количество прочитавших интересует, а эффект от. Надеюсь. Илюзий не строю. Благодарностей не жду.
Пс. Волгарь, пожалуйста)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:47
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95% тех же вопросов уже лично мной за этот период были выставлены на обозрение. 5% Это куда более сегодняшние вопросы, ... - растём.
К сожалению Мы имеем дело не просто с теми, кто даже не интересовался прошлым, не знает фактического состояния дел сегодня, но и с неудержимой агрессией тянет Страну в бездну.
При обилие информации даже на форуме: - до идиотизма постоянное блеяние, не способных переваривать, усваивать данное.
Попытки на местном уровне решать эти вопросы упёрлись в... "страну абсурда" и заинтересованность лиц высоких, ради своего бизнеса из описанных даже на форуме "проектов" построивших бизнес, но по причине полного де***(не являясь специалистами в указанных сферах, но обладающие, неосячжными властными полномочиями) попавших громко "впросак" https://news.finance.ua/ru/news/-/44013 ... dely-kieva
Личное СПАСИБО!
Та хай сдохнуть наші вороженьки!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 гру, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:19
Эффект от.
Какая-то недостаказанность.
Эффект от чего именно?
Если данная простынь изменила что-то в Вашей жизни, то поделитесь.
Прошу как человек, не как "величество"
Хорошо, когда уверен в подлинности и все такое.
Когда уверен и поражен - еще лучше.
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:38
На этом сайте я нашел скан справочника Весь Нижний Новгород за 1915-ый год с перечислением всех преподавателей Ильинской гимназии, где в это время училась моя бабушка, а в перечне адресов всех жителей города - своего прадеда. Удивило меня, однако не это, а количество телефонов в 100 тыс. на тот момент городке и различных общественных организаций и союзов.
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:58
Я за Вас несказанно рад!
Какой теперь период, для Вас необходим изучить историю(при чём своего рода) и дать себе ответы:
1. А почему?
2. Кто за этим стоял?
3. Кому это было выгодно?
4. Что делать сейчас?
5. Что будет с Вашими наследниками завтра?
Мне для понимания этого в 70х хватило 2х лет - с обследованием большинства братских могил "добровольцев"(ВОВ, что их вооруженные войска Красной Армии гнали впереди себя) по Запорожской области.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 гру, 2018 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:06
Простите, каких добровольцев - солдат и офицеров ВСЮР, погибших в 19-20-ом годах? Не скрою, ответы на множество вопросов по истории Революции и Гражданской войны я получил именно из наблюдения за событиями последних 5-ти лет на Украине. Вопрос N3 я бы отмел - 100 лет назад все тоже начиналось из лучших побуждений, а в итоге коллективное бессознательное, господствовавшее в обществе, превратило благие намерения в глобальную трагедию
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:37
Волгарь
Спасибо, уточнил.
ВОВ.
По пути знакомился с братскими могилами 32-33 года,
Слушал уцелевших бойцов Батьки Махна, видел сёла, в которых 100% живых мужчин прошли 3 войны:
Финскую
Отечественную
Дошли до Харбина.
Видел "Детдома" с калеками от ВОВ их в живых уже ни кого не осталось...
Животноводческие комплексы, сырзаводы, винокурни,... - что работали только на "Москву".
Рабов, чьи дети разбежались по всему Союзу...
Кто за этим стоял?
Как это впроваджувалось?
Я Вам о своей истории - ранее, с Вами она ОБЩАЯ!
Например лично я не хочу, что бы мои наследники шли тем же путём, "наступали на те же грабли".
Но по причине того, что воспитал их с любовью к НЕОСЯЖНІЙ, хотелось бы, что бы они сами без чьего-то влияния вершили свои судьбы в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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