Додано: Пон 10 гру, 2018 16:37

Волгарь

Спасибо, уточнил.

ВОВ.

По пути знакомился с братскими могилами 32-33 года,

Слушал уцелевших бойцов Батьки Махна, видел сёла, в которых 100% живых мужчин прошли 3 войны:

Финскую

Отечественную

Дошли до Харбина.

Видел "Детдома" с калеками от ВОВ их в живых уже ни кого не осталось...

Животноводческие комплексы, сырзаводы, винокурни,... - что работали только на "Москву".

Рабов, чьи дети разбежались по всему Союзу...

Кто за этим стоял?

Как это впроваджувалось?

Я Вам о своей истории - ранее, с Вами она ОБЩАЯ!

Например лично я не хочу, что бы мои наследники шли тем же путём, "наступали на те же грабли".

Но по причине того, что воспитал их с любовью к НЕОСЯЖНІЙ, хотелось бы, что бы они сами без чьего-то влияния вершили свои судьбы в Украине.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.